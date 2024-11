Bão Usagi tiến sát Biển Đông, khẩn cấp triển khai các biện pháp ứng phó

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Bão Usagi đang áp sát Biển Đông.

Lúc 1h ngày 16/11, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h, đi vào phía Đông Bắc Biển Đông trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông với sức gió cấp 10, giật cấp 12

Đến 1h ngày 7/11, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/h trên đất liền phía Nam Đài Loan (Trung Quốc) với sức gió cấp 8, giật cấp 10

Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm 5,0-7,0m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực Trung Trung Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão Usagi, Bộ NN&PTNT đã có công văn khẩn, gửi các bộ ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định đề nghị tập trung triển khai các biện pháp ứng phó.

Nhiệm vụ trọng tâm trong những giờ tới là tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm tàu, thuyền; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ Vĩ tuyến 17,5 - 23,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông; trong 48 giờ tới: Từ Vĩ tuyến 20,9 - 26,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh theo các bản tin dự báo).

Bộ NN&PTNT cũng đề nghị các bộ ngành chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó diễn biến của bão; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/11:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

