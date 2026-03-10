Ông Trump: Iran sẽ hứng đòn “mạnh gấp 20 lần” nếu chặn dầu qua eo biển Hormuz

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng kịch bản này sẽ không xảy ra, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ phản ứng rất mạnh nếu Iran làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ qua tuyến hàng hải chiến lược này.

“Nếu Iran làm bất cứ điều gì nhằm ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, họ sẽ bị Mỹ tấn công mạnh gấp 20 lần so với những gì họ đã phải hứng chịu cho đến nay”, ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Miami, Florida, ngày 9/3/2026. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết Washington có thể nhắm vào những mục tiêu được ông mô tả là “dễ bị phá hủy”, điều mà theo ông sẽ khiến Iran gần như không thể tái thiết đất nước.

“Cái chết, lửa và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống họ - nhưng tôi hy vọng và cầu nguyện rằng điều đó sẽ không xảy ra”, ông nói.

Tổng thống Trump cũng cho rằng việc Mỹ bảo đảm dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz có lợi cho nhiều quốc gia phụ thuộc vào tuyến vận tải này, trong đó có Trung Quốc. Ông mô tả đây là “món quà từ Mỹ” đối với các nước sử dụng nhiều tuyến hàng hải này và bày tỏ hy vọng động thái đó sẽ được đánh giá cao.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo quân đội Mỹ đã tấn công hơn 5.000 mục tiêu kể từ ngày 28/2, thời điểm bắt đầu chiến dịch mang tên Epic Fury. Ngoài ra, hơn 50 tàu của Iran đã bị phá hủy hoặc hư hại.

CENTCOM cũng cho biết Mỹ đã triển khai nhiều khí tài quân sự trong chiến dịch, bao gồm máy bay ném bom tàng hình, tiêm kích tàng hình, máy bay tác chiến điện tử và máy bay trinh sát Lockheed U-2 Dragon Lady.