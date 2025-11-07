Bão số 13 suy yếu thành vùng áp thấp, miền Trung hứng mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (7/11), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 13) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào. Hồi 4 giờ, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần.

Hoàn lưu bão số 13 tiếp tục gây mưa cho miền Trung.

Đêm qua và sáng sớm nay (7/11), khu vực từ Tp. Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6/11 đến 3 giờ ngày 7/11 có nơi trên 130mm như: trạm Sơn Hội (Đắk Lắk) 208mm, trạm Đỉnh Bạch Mã (Tp. Huế) 204.2mm, trạm Bà Nà (Tp. Đà Nẵng) 141.8mm, trạm Trà Thanh (Quảng Ngãi) 138.8mm, trạm Tân An 2 (Gia Lai) 154.8mm,…

Sáng 7/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và khu vực cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20- 50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Từ ngày 7/11 đến hết ngày 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 7/11, ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Từ đêm 8/11 mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có xu hướng giảm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 7/11:

Khu vực Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa vài nơi; từ chiều và đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21–23 độ C, cao nhất 23–25 độ C.

Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi; từ chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 24–27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi; từ chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 23–26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế:

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, sau giảm mưa, còn mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 21–23 độ C, phía Nam 23–25 độ C; cao nhất: phía Bắc 23–25 độ C, phía Nam 25–28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ:

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực Đà Nẵng sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ C; cao nhất 27–30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên:

Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc gió đông nam đến đông, phía Nam gió tây nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ C; cao nhất 24–27 độ C.

Khu vực Nam Bộ:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3–4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C; cao nhất 28–31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3–4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ C; cao nhất 28–30 độ C.