Cửa kính vỡ, mái tôn bay khi bão quét qua

Gió bão Kalmaegi làm vỡ mảng kính cường lực ở cửa chính của khách sạn Hải Âu, cao 11 tầng với 170 phòng đạt tiêu chuẩn 4 sao ở phường Quy Nhơn, tối 6/11. Hai cánh cửa dưới cũng bị gió giật làm siêu vẹo.

Trước khi bão đổ bộ, toàn bộ nhân viên đã được huy động để gia cố những khu vực dễ bị ảnh hưởng. "Ba mươi năm làm việc ở đây, tôi chưa từng chứng kiến cơn bão nào lớn như thế này", đại diện khách sạn nói.

Sau bão, ba phòng ở tầng 4-6 bị vỡ kính, nhà hàng tầng 2 hư hại nặng. Gió mạnh làm đổ vỡ tủ, bàn ghế, xáo trộn đồ đạc, toàn bộ kính và rèm cửa tầng này bị gió giật bay. Hiện khách sạn vẫn còn khoảng 30 phòng có khách lưu trú.

Nhiều trụ đèn, hàng quán dọc đường An Dương Vương bị gió bão quật ngã, tan hoang. Dây điện chằng chịt, vắt ngang khắp mặt đường. Toàn phường Quy Nhơn chìm trong bóng tối do mất điện diện rộng.

Tiệm nướng ở phường Quy Nhơn Nam bị gió bão làm đổ sập, hư hỏng nặng.

Mái tôn nhà dân bị bão quật văng nằm ngổn ngang trên đường.

Hàng rào tôn một công trình trên đường Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam bị gió làm đổ sập. "Khoảng 18h, gió giật đùng đùng. Tôi nghe thấy nhiều tiếng tấm pin năng lượng mặt trời rơi rồi phát nổ, mái tôn bay đầy đường", anh Nguyễn Đại Hoành, ở phường Quy Nhơn Nam kể.

Nhiều cây cối đổ chắn lối đi ở hẻm 2 đường An Dương Vương, gần Đại học Quy Nhơn.

Một cửa hàng trên đường Đống Đa, phường Quy Nhơn, bị gió giật tốc mái.

Một căn nhà bị tốc mái ở xã Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai chiều nay. Ảnh: Facebook/Tuổi trẻ Bình Định

Tại Đăk Lăk, tối 6/11, lãnh đạo xã Xuân Lãnh cho biết trong cơn bão, gió mạnh làm sập một căn nhà khiến ông Nguyễn Quang Thắng, 45 tuổi, bị thương nặng. Ông được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ở xã Xuân Đài, nhiều mảng tôn, biển hiệu ở xã Xuân Đài bị gió thổi bay, ngổn ngang trên đường.

Cánh cửa kính bị gió giật nằm trên vỉa hè. Bùn đất cũng tràn vào tầng trệt của trụ sở Công an phường Xuân Đài. Các chiến sĩ túc trực dọn dẹp, đồng thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão.