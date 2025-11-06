Bão Kalmaegi trên vùng biển Đăk Lăk - Gia Lai, mạnh cấp 14

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết vào gần bờ, bão suy giảm từ cực đại cấp 15 lúc 9h sáng xuống còn cấp 13-14, đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/h.

Bão đã gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10 ở Lý Sơn, Dung Quất (Quảng Ngãi); cấp 8, giật cấp 10-11 ở Phù Cát (Gia Lai), Hội An (Đà Nẵng). Khu vực Huế đến Khánh Hòa đã mưa trên 100 mm như trạm An Xuân (Đăk Lăk) 162 mm, Bồng Sơn (Gia Lai) 146 mm, Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 119 mm.

Ảnh vệ tinh cơn bão lúc 17h ngày 6/11. Ảnh: NCHMF

Dự báo bão đổ bộ Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 19h, sức gió mạnh nhất cấp 12-13. Đến 22h, tâm bão trên đất liền Quảng Ngãi - Đăk Lăk, sức gió giảm còn cấp 10, giật cấp 12. Bão sau đó đi sâu vào đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới lúc 4h ngày mai ở Nam Lào, rồi vùng áp thấp ở phía đông Thái Lan.

Ảnh hưởng của bão, vùng biển nam Đà Nẵng - Đăk Lăk (gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh cấp 8-14, sóng biển cao 8-10 m. Nước dâng do bão cao 0,5-1 m. Mực nước biển cao nhất tại Thuận An 1m, Sơn Trà 1,2 m, Hội An 1,3 m, Dung Quất 1,5 m, Quy Nhơn 1,2 m, Tuy Hòa 1,1 m.

Vùng biển nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và Khánh Hòa bắt đầu có gió cấp 6-8, sóng biển cao 3-5 m. Nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn có thể gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão lúc 17h hôm nay. Ảnh: NCHMF

Đất liền nam Đà Nẵng đến Đăk Lăk sẽ có gió mạnh cấp 6-12, giật cấp 15. Trọng tâm gió mạnh là Quảng Ngãi, Gia Lai, bắc Đăk Lăk. Nam Quảng Trị đến bắc Đà Nẵng và bắc Khánh Hòa gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng 18h đến hết đêm nay. Phía tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai gió cấp 6-9, giật cấp 11.

Hôm nay và ngày mai, khu vực Đà Nẵng đến Đăk Lăk mưa 200-400 mm, cục bộ trên 500 mm; nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa 100-250 mm, cục bộ trên 400 mm.

Mưa lớn tập trung từ chiều tối nay đến trưa mai. Vùng mưa sau đó dịch chuyển lên khu vực bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa, lượng mưa ngày 7-8/11 phổ biến 50-150 mm, cục bộ trên 200 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa cường độ lớn trên 200 mm trong ba giờ.