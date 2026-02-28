Băng dọc đường ray xe lửa trên đường Phạm Văn Đồng để ‘cho nhanh’, nhiều người bị phạt nặng

Chiều 28/2, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện là xe máy, chạy dọc đường ray xe lửa trên đại lộ Phạm Văn Đồng.

Một trường hợp dừng xe để chuẩn bị băng dọc đường ray di chuyển bị CSGT xử lý. Ảnh: Đăng Khôi.

Hơn 14h30 cùng ngày, tổ công tác CSGT đã tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm tại đường ngang qua đường sắt trên đường Phạm Văn Đồng. Tại khu vực này, lực lượng chức năng có gắn biển báo cấm tất cả các loại xe băng qua đường ray.

Anh N.Đ.C, lái xe máy trên đường Phạm Văn Đồng hướng về đường Phan Văn Trị. Khi đến khu vực đường ray xe lửa, anh C. dừng xe để chuẩn bị băng qua đường ray, di chuyển về hướng sân bay Tân Sơn Nhất thì bị tổ công tác phát hiện, lập biên bản.

CSGT Hàng Xanh lập biên bản với người vi phạm. Ảnh: Đăng Khôi.

Thời điểm kiểm tra, anh C. không xuất trình được giấy phép lái xe nên tổ công tác đã lập biên bản với người này về lỗi dừng xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, dừng xe trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt với mức xử phạt là 500 nghìn đồng.

Đồng thời, tạm giữ xe máy mà anh C. điều khiển. Ngoài ra, CSGT còn lập biên bản vi phạm hành chính với chủ phương tiện về lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe máy.

Cán bộ CSGT chỉ biển báo cấm cho người vi phạm thấy.

Một trường hợp vi phạm bị CSGT lập biên bản.

Chiếc xe máy của người đàn ông bị CSGT tạm giữ vì người này không có giấy phép lái xe.

Tương tự, ông H. lái xe máy chở ve che định chạy dọc qua đường ray xe lửa cũng bị tổ công tác dừng xe, kiểm tra. Ông H. chống chế cho rằng, do lỡ đà nên chạy vào đường cấm.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với ông H., tạm giữ xe của người này vì không có giấy phép lái xe.

Trong lúc CSGT đang lập biên bản với ông H., anh N.T.T lái xe máy chạy dọc qua đường ray trước mặt CSGT. Anh T. bị tổ công tác dừng xe kiểm tra, và lập biên bản.

Anh T. cho biết, do không nhìn thấy biển báo cấm và vội chạy đi làm nên vi phạm. Người này không xuất trình được giấy phép lái xe nên CSGT đã tạm giữ phương tiện này, đồng thời lập biên bản với chủ phương tiện.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, người vi phạm sẽ bị phạt từ 2 triệu đến 3 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Thời gian qua, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm đi vào khu vực cấm nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn thường xuyên diễn ra khi không có mặt của lực lượng chức năng.

Nhằm quyết liệt xử lý nghiêm, phòng ngừa các hành vi gây nguy cơ mất an toàn giao thông, Đội CSGT Hàng Xanh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, đồng thời ghi hình, xử lý vi phạm qua hình ảnh.