Bão số 10 vào Biển Đông sẽ liên tục tăng cấp trên vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h.

Hồi 13 giờ ngày 27/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35km/h, đi vào Biển Đông và có xu hướng mạnh lên. Vị trí tâm bão ở khoảng 15,2N-114,2E, cường độ cấp 11–12, giật cấp 15. Vùng ảnh hưởng gió mạnh cấp 6 trở lên nằm từ vĩ tuyến 11,5–17,0N và phía Đông kinh tuyến 112,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, ảnh hưởng khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa).

Hồi 13 giờ ngày 28/9: Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 25–30km/h, có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 17,1N-109,4E, cường độ cấp 13, giật cấp 16. Vùng gió mạnh cấp 6 trở lên trải rộng từ vĩ tuyến 13,0–20,0N và kinh tuyến 108,0E–116,5E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, ảnh hưởng khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Hồi 13 giờ ngày 29/9: Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25–30km/h, đi vào đất liền. Vị trí tâm bão ở khoảng 19,3N-104,7E, cường độ cấp 8–9, giật cấp 11. Vùng gió mạnh cấp 6 trở lên giới hạn phía Bắc vĩ tuyến 15,0N và phía Tây kinh tuyến 112,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, ảnh hưởng phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Hòn Dấu).

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, cường độ suy yếu dần.

Do tác động của bão, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0- 5,0m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 28/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn