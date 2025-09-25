Bão số 10 sẽ ảnh hưởng đến những khu vực nào của nước ta?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 128,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Vị trí và đường đi của bão số 10.

Hồi 13 giờ ngày 26/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 13,1 độ vĩ Bắc – 123,2 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Đến 13 giờ ngày 27/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và đi vào Biển Đông. Vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ vĩ Bắc – 117,5 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Phạm vi ảnh hưởng: từ vĩ tuyến 12,0 đến 17,5 độ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Đông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực phía Đông của Bắc và Giữa Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 28/9, bão vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ vĩ Bắc – 111,0 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16. Phạm vi ảnh hưởng: từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Bắc; phía Đông kinh tuyến 108,0 độ Đông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.Từ chiều tối ngày 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao trên 5,0-7,0m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Chiều nay (25/9), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 9) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Quảng Ninh. Hồi 13 giờ, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây suy yếu và tan dần.