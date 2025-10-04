Bão Matmo tác động đến những khu vực nào trên đất liền?

Kịch bản số 1 có xác suất ngày càng cao

Vào chiều qua (4/10), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định về hai kịch bản có thể xảy ra với bão Matmo.

Ở kịch bản thứ nhất có xác suất cao, khi vào vịnh Bắc Bộ, bão tiếp tục hướng di chuyển tây tây bắc, đi men theo phía Bắc Vịnh Bắc bộ, đổ bộ khu vực Quảng Ninh, giáp biên giới Việt – Trung, sau đó suy yếu và tan dần trên khu vực vùng núi phía Bắc nước ta.

Ở kịch bản này, bão ma sát mạnh với địa hình đất liền nên sẽ suy yếu nhanh hơn, vùng chịu tác động mạnh nhất là khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ, nơi vừa gánh chịu hàng loạt thiên tai do mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Bão Matmo dự báo sẽ gây ra đợt mưa rất lớn từ đầu tuần tới.

Ở kịch bản thứ hai, có xác suất thấp, bão sẽ đi thấp hơn kịch bản thứ nhất. Đây kịch bản xấu hơn do cường độ bão sẽ ít suy giảm, đồng thời vùng ảnh hưởng cũng rộng lớn hơn ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An.

Đến sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, diễn biến bão theo kịch bản số 1 có xác suất ngày càng cao. Cụ thể, trong ngày và đêm nay (4/10), bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 4h sáng 5/10, khi chỉ còn cách bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc khoảng 130km về phía đông, bão đạt cường độ cấp 13, giật cấp 16. Đây là cường độ của một cơn bão rất mạnh, cũng là thời điểm bão đạt cường độ mạnh nhất.

Trong ngày và đêm 5/10, bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc đi vào vịnh Bắc Bộ. Thời điểm hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, bão suy yếu khoảng 2-3 cấp, với cường độ khoảng cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Sáng sớm ngày 6/10, bão bắt đầu đổ bộ khu vực Quảng Ninh, giáp biên giới Việt – Trung với cường độ khoảng cấp 9-10, giật cấp 11-12.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, đây là một cơn bão mạnh, kết hợp với các rủi ro về một nền địa chất ngậm no nước và hệ thống sông hồ đang ở mức nước cao ở miền núi, trung du phía Bắc rất dễ tạo ra đa thiên tai cùng thời điểm.

Bão Matmo có những đỉnh mây cao, cực lạnh với nhiệt độ đỉnh mây cục bộ có thể ở mức -80⁰C tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ và áp suất cục bộ và gây nên các điểm giông, lốc xoáy trong phạm vi hoàn lưu bão.

Nếu bão đi theo kịch bản số 2 thì sóng biển ven bờ Quảng Ninh và Hải Phòng sẽ cao từ 4m đến 4,7m. Khi có xác suất xảy ra thì dù nhỏ cũng phải có kế hoạch và phương án ứng cứu. Kịch bản thứ 2 cũng mang đến một lượng mưa rất lớn dồn dập và tạo ra nguy cơ đa thiên tai về gió giật mạnh, lũ quét, lũ ống, ngập lụt diện rộng và sạt lở.

Vùng gió mạnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình

Với kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay, từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 5/10, vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối ngày 5/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội.

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn trong chiều và tối 5/10.

Về mưa lớn, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 400mm.

Do mưa xảy ra trên khu vực vừa hứng chịu mưa rất lớn từ hoàn lưu cơn bão Bualoi nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất - loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm do tính bất ngờ, không thể dự báo chính xác thời gian, địa điểm. Cùng với lốc xoáy, sạt lở đất và lũ là hai nguyên nhân chính gây thiệt hại về người trong cơn bão Bualoi, đổ bộ nước ta ngày 28/9.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, bão số 10 vừa qua để lại hậu quả hết sức nặng nề. Hiện nay, bão số 11 tiếp tục được nhận định sẽ đổ bộ đất liền, nguy cơ gây nên hình thái "thiên tai chồng thiên tai" phức tạp, khó lường.

Phó Thủ tướng đề nghị Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục cập nhật sát diễn biến cơn bão. Các cơ quan chức năng thông báo đầy đủ thông tin diễn biến cơn bão tới các tàu thuyền trên biển để di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Đối với các địa phương, cùng với khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 10, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung rà soát các khu vực đê sông, đê biển xung yếu, để kịp thời huy động lực lượng gia cố, khắc phục trong thời gian hai ngày trước khi bão số 11 đổ bộ đất liền.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặc biệt lưu ý tới việc bảo vệ an toàn tính mạng người dân. "Ở các địa phương trên bản đồ sạt lở, tôi đề nghị các đồng chí khoanh vùng nơi có nguy cơ cao. Đất hiện nay đã tích lũy nước, cộng hưởng thêm mưa bão nữa sẽ dẫn tới nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét. Do vậy, cần nhận định sớm để có phương án sơ tán người dân…" - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.