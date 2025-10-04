Nước thành viên NATO tố tàu chiến Nga chĩa vũ khí về phía trực thăng và tàu hải quân

Tàu khu trục lớp Udaloy I của Nga di chuyển qua eo biển của Đan Mạch vào ngày 31/8/2025. Ảnh: Reuters.

Cơ quan này cảnh báo những hành động như vậy có thể dẫn tới “leo thang ngoài ý muốn”, theo Reuters. Đan Mạch là nước thành viên NATO có quan điểm ủng hộ mạnh mẽ Ukraine.

“Chúng tôi ghi nhận nhiều vụ việc trực thăng và tàu hải quân của chúng tôi bị radar theo dõi và thậm chí bị tàu chiến Nga chĩa vũ khí trực tiếp”, ông Thomas Ahrenkiel, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch, nói trong cuộc họp báo.

Ông cho biết các tàu chiến Nga từng di chuyển lộ trình có thể gây va chạm với tàu Đan Mạch khi đi qua eo biển nối biển Baltic với Biển Bắc.

Theo ông Ahrenkiel, một tàu chiến Nga đã neo tại eo biển của Đan Mạch hơn một tuần, cho thấy khả năng Moscow có thể can thiệp nếu Copenhagen tìm cách hạn chế hoạt động của “hạm đội bóng tối”.

Eo biển mà phía Đan Mạch đề cập nằm trong lãnh hải nước này nhưng đồng thời cũng được coi là tuyến hàng hải quốc tế theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Đan Mạch không được phép cấm tàu nước ngoài đi qua eo biển nếu hành trình đó là quá cảnh bình thường giữa hai vùng biển quốc tế.

Ông Ahrenkiel cho biết, cơ quan tình báo Đan Mạch cũng ghi nhận tàu chiến Nga bật thiết bị thủy âm và gây nhiễu khi đi qua khu vực. “Tàu chiến Nga có thể liên quan đến ít nhất một vụ việc gây nhiễu tín hiệu GPS ở Đan Mạch”, ông Ahrenkiel nói.

Cơ quan tình báo Đan Mạch đánh giá Nga đang gia tăng sức ép với các nước phương Tây. “Nga đang sử dụng các biện pháp quân sự để gây sức ép nhưng không vượt qua ranh giới của xung đột vũ trang theo nghĩa truyền thống”, ông Ahrenkiel cho biết. Tuy vậy, tình báo Đan Mạch cũng thừa nhận chưa có mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với nước này.

Nga đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc đe dọa an ninh của châu Âu. Hôm 2/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói đùa rằng “sẽ không cho UAV bay qua Đan Mạch nữa” và gọi những cáo buộc Nga có chủ ý nhắm vào các nước thành viên NATO là “vô lý”.

Nhà Trắng đánh giá báo cáo của Đan Mạch là “vấn đề nghiêm trọng”. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói: “Mỹ đang theo dõi rất chặt chẽ tình hình. Hội đồng An ninh Quốc gia đang duy trì liên lạc thường xuyên với các đồng minh NATO. Tổng thống Trump cũng đã trao đổi với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu”.