Thông tin mới về tàu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” Nga bị Pháp chặn giữ

Tàu chở dầu Boracay được cho là thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga. Ảnh: VesselFinder.

Con tàu bị hải quân Pháp tạm giữ gần thành phố cảng Saint-Nazaire từ ngày 27/9, theo dữ liệu của trang theo dõi hàng hải Marine Traffic. Hiện chưa rõ lý do Pháp cho phép tàu tiếp tục hành trình, theo tờ Euromaidan Press.

“Hạm đội bóng tối” là cách phương Tây gọi mạng lưới các tàu chở dầu và tàu hàng có liên hệ với Nga. Các tàu này treo cờ nước ngoài và thay đổi danh tính thường xuyên nhằm che giấu chủ sở hữu thực sự. Đội tàu này vận chuyển dầu và khí đốt, giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tàu Boracay cũng bị cho có liên quan đến một loạt máy bay không người lái (UAV) bí ẩn xuất hiện trên bầu trời Đan Mạch hồi tháng trước, trong đó UAV còn xuất hiện gần các căn cứ quân sự.

Không rõ Pháp có thu được gì trong nhiều ngày kiểm tra tàu hay không. Thuyền trưởng người Trung Quốc và một người khác ban đầu bị Pháp tạm giữ, nhưng hiện cũng đã được trả tự do để tiếp tục cùng thủy thủ đoàn điều khiển tàu đến Ấn Độ. Tuy nhiên, thuyền trưởng bị phía Paris yêu cầu ra hầu tòa tại Pháp vào ngày 23/2/2026.

Trước khi bị bắt giữ, Boracay đang trên đường tới cảng Vadinar của Ấn Độ, nơi đặt nhà máy lọc dầu Nayara Energy. Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp chặn giữ và kiểm tra tàu là minh chứng cho quyết tâm của Pháp trong việc gây sức ép lên “hạm đội bóng tối” của Nga.

Tuy vậy, ông Macron cảnh báo không nên vội liên hệ trực tiếp giữa tàu Boracay và các vụ UAV ở Đan Mạch, nhấn mạnh cuộc điều tra của nhà chức trách Pháp chưa xem xét vấn đề này.