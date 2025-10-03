Bão Matmo có phạm vi ảnh hưởng rất rộng khi vào Vịnh Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 3/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Vị trí và đường đi của bão Matmo đang hướng vào Biển Đông.

Đến 1 giờ ngày 4/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Tâm bão lúc này ở khoảng 17,7 độ vĩ Bắc – 118,5 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10, giật cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng trong phạm vi từ vĩ tuyến 16,00 đến 20,50 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 116,50 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 3, áp dụng cho vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Đến 1 giờ ngày 5/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm. Tâm bão nằm ở khoảng 19,2 độ vĩ Bắc – 113,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Cường độ gió mạnh tăng lên cấp 12, giật cấp 15. Phạm vi ảnh hưởng trải rộng từ vĩ tuyến 16,50 đến 21,50 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 111,00 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai tiếp tục duy trì ở cấp 3, đặc biệt nguy hiểm đối với vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Đến 1 giờ ngày 6/10, bão được dự báo sẽ tiến sâu hơn vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Tâm bão ở khoảng 21,1 độ vĩ Bắc – 108,8 độ kinh Đông, nằm trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh giảm nhẹ còn cấp 11, giật cấp 14, nhưng phạm vi ảnh hưởng vẫn rất rộng, trải dài từ phía Bắc vĩ tuyến 17,00 độ Bắc đến kinh tuyến 107,0 – 115,50 độ Đông. Nguy cơ thiên tai vẫn được đánh giá ở cấp 3, tác động trực tiếp đến vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông cũng như toàn bộ khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão giảm dần.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, đây là cơn bão có quỹ đạo di chuyển nhanh, cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng. Các địa phương ven biển, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin tiếp theo, đồng thời triển khai sớm phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân, tàu thuyền, cơ sở hạ tầng và sản xuất.

Từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 4-5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.