Chủ tịch xã bị ô tô tông tử vong khi làm nhiệm vụ điều tiết giao thông

Ngày 4-10, ông Nghiêm Văn Chuẩn, Bí thư Đảng ủy xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã này, bị tai nạn, tử vong khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tối 3-10.

“Khi làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên quốc lộ 27 đoạn qua xã Dray Bhăng, anh Toàn bị xe tông và tử vong”- ông Chuẩn thông tin.

Đoạn đường ông Lê Phước Toàn tham gia điều tiết giao thông và bị nạn. Ảnh: N.D

Khoảng 21 giờ 25 ngày 3-10, quốc lộ 27 đoạn qua xã Dray Bhăng bị ngập sâu do mưa lớn, gây ùn tắc giao thông, một số phương tiện bị chết máy.

Trước tình hình đó, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng cùng lực lượng chức năng địa phương có mặt tham gia điều tiết giao thông, giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn.

Trong lúc làm nhiệm vụ, một ô tô lao tới với tốc độ nhanh, tông trúng ông Toàn, khiến ông bị thương nặng. Ông Toàn được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.