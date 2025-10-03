12 giờ tìm kiếm, đã thấy thi thể 2 vợ chồng bị nước cuốn trôi ở Lào Cai

Ngày 3/10, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai cho biết, sau hơn 12 giờ khẩn trương tìm kiếm, Công an tỉnh Lào Cai cùng các đơn vị chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị nước cuốn trôi do ao cá vỡ tại thôn Làng Giàng, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Do ảnh hưởng của mưa lớn bão số 10, khoảng 5h ngày 1/10, tại thôn Làng Giàng, xã Bảo Thắng, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi ao cá của ông Cao Văn Tuynh bị vỡ, gây sạt lở, cuốn trôi 4 người dân đi cạo mủ cao su thuê.

Công an Lào Cai tổ chức tìm kiếm. Ảnh: Cổng TTĐT Công an Lào Cai

Hai người bị thương là anh Tẩn A Thỏng (sinh năm 1987) và chị Lý Thị Dấn (sinh năm 1985, vợ anh Thỏng, trú xã Nậm Mạ, tỉnh Lai Châu) đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai. Hai người mất tích là anh Lý A Hiền (sinh năm 1979) và chị Tẩn Thị Niềm (sinh năm 1976, vợ anh Hiền, trú tại xã Nậm Tăm, Lai Châu).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng và người dân thôn Làng Giàng sử dụng 1 máy xúc của người dân đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: Cổng TTĐT Công an Lào Cai.

Trong điều kiện địa hình phức tạp, lực lượng cứu nạn vẫn kiên trì, khẩn trương rà soát từng khu vực.

Với quyết tâm cao, sau 12 giờ đồng hồ lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể chị Tẩn Thị Niềm và anh Lý A Hiền.

Các nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương theo đúng quy định.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân cần tiếp tục cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, vỡ bờ ao hồ, đặc biệt tại những khu vực địa hình dốc, ven suối; chủ động kiểm tra, gia cố các công trình thủy lợi, ao đập để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.