Điểm danh những tỉnh, thành có mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 11 Matmo

Dự báo thời tiết các tỉnh thành có mưa rất lớn do ảnh hưởng của bão số 11

Theo tin bão mới nhất, sáng nay bão số 11 đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) với cường độ cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của bão số 11, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12. Tốc độ gió này có thể gây gãy cành cây, tốc mái nhà, thiệt hại lớn về tài sản, không thể đi ngược gió. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Các xã, phường khu vực phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh có khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12; các xã, phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và ven biển thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; khu vực ven biển tỉnh Hưng Yên và biên giới phía bắc tỉnh Lạng Sơn có khả năng gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực phía đông bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) và phía đông tỉnh Cao Bằng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Bão số 11 gây ra một đợt mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ nay đến hết ngày 7/10. Với trọng tâm mưa lớn là khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ. Mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi mưa vượt 300.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa – mưa to, lượng mưa 50–150 mm, có nơi trên 200 mm.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng ở vùng trũng thấp và khu đô thị.

Do ảnh hưởng của bão số 11 nhiều nơi sẽ có mưa rất to. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Thủ đô hôm nay ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ sáng 06/10 đến hết ngày 07/10 có mưa vừa – mưa to (50–100 mm, có nơi trên 150 mm).

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Bắc đến Bắc cấp 3-4; sau chuyển gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng vùng Đồng Bằng và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió gió Tây Bắc đến Bắc; sau chuyển gió đông nam cấp 3-4; riêng Quảng Ninh và Lạng Sơn sáng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.