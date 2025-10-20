Bão Fengshen đang mạnh lên, cảnh báo thiên tai cấp cao nhất

Bão Fengshen đang mạnh lên, giật cấp 13

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão Fengshen ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Bão Fengshen đang mạnh lên trên Biển Đông.

Lúc 04 giờ ngày 21/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20 km/h. Vị trí tâm bão ở 18,4 độ Vĩ Bắc – 112,9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Bắc Đông Bắc. Bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 11, giật cấp 13.

Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên: từ 15,50N đến 20,50N; 111,00E đến 119,00E. Cảnh báo gió mạnh cấp 3: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Lúc 4 giờ ngày 22/10, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, với tốc độ khoảng 10 km/h. Vị trí tâm bão ở 17,2 độ Vĩ Bắc – 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa. Cường độ bão cấp 10–11, giật cấp 13.

Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên: từ 15,00N đến 20,50N; 109,00E đến 115,00E. Cảnh báo gió mạnh cấp 3: vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Lúc 4 giờ ngày 23/10, bão di chuyển tiếp tục theo hướng Tây Nam, với tốc độ khoảng 10 km/h. Vị trí tâm bão ở 15,7 độ Vĩ Bắc – 109,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Bão có khả năng suy yếu, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên: từ 14,50N đến 19,00N, phía Tây kinh tuyến 113,00E.

Cảnh báo gió mạnh cấp 3: vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Cảnh báo (72–120 giờ tới): Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do tác động của bão, trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội. Toàn bộ tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình nên khoảng từ ngày 22-27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.

Khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão và hoàn lưu sau bão

Ngày 19/10, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 18/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với bão số 12.

Công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo đó, chiều 19/10, bão Fengshen đi vào Biển Đông thành cơn bão số 12 năm 2025. Hồi 19 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 750 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo bão có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới.

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng: theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 15,0 - 20,5N; phía Đông kinh tuyến 113,5E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Các bộ, ngành, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động ứng phó.

Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).