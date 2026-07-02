Bắn pháo hoa tối nay mừng 50 năm thành phố mang tên Bác ở đâu, lúc mấy giờ?

TP.HCM bắn pháo hoa tối nay ở đâu, lúc mấy giờ?

TP.HCM bắn pháo hoa tối nay 7/2 kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 16 địa điểm, trong đó có 5 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp, và 11 điểm bắn tầm thấp.

TP.HCM bắn pháo hoa tối nay 7/2 tại 16 địa điểm, trong đó có 5 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp, và 11 điểm bắn tầm thấp. Đồ họa: Hồng Phúc

5 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp gồm:

- Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh);

- Trung tâm Thành phố mới phường Bình Dương;

- Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu);

- Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây);

- Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

11 điểm bắn tầm thấp được bố trí đan xen tại các khu vực trung tâm hành chính, khu di tích và các dự án đô thị mới sau sáp nhập, đảm bảo người dân từ nội thành đến các vùng cửa ngõ đều có thể chiêm ngưỡng.

11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm:

- Tòa tháp Saigon Marina IFC (số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn);

- Khu đền Bến Nọc (phường Tăng Nhơn Phú);

- Quảng trường trung tâm hành chính phường Tân Mỹ;

- Khuôn viên ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh cũ (xã Tân Nhựt);

- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đất Đỏ;

- Khu di tích Cầu tàu 914 (Đặc khu Côn Đảo);

- Công viên khu tái định cư xã Ngãi Giao;

- Sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng;

- Sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng xã Minh Thạnh;

- Dự án khu dân cư Vườn Cau (phường Lái Thiêu);

- Đường Hùng Vương, khu phố Vạn Hạnh (phường Phú Mỹ).

Điểm bắn pháo hoa quy mô nhất là khu vực đầu hầm sông Sài Gòn với 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả pháo tầm thấp cùng 78 giàn pháo các loại, hứa hẹn tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn phản chiếu trên mặt nước.

Thời điểm bắn pháo hoa là đúng 21h và kéo dài 15 phút đến 21h15.

TP.HCM bắn pháo hoa tối nay ở đâu, lúc mấy giờ? Người dân nên đi từ sớm và chọn chỗ có góc nhìn thoáng để ngắm pháo hoa. Ảnh: Lê Giang

Ngoài bắn pháo hoa, các chương trình nghệ thuật cũng sẽ được biểu diễn để phục vụ người dân và du khách.

TP.HCM tổ chức chương trình cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác vào tối 2/7.

Chương trình được thực hiện tại 2 điểm cầu chính: Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và Quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội); cùng các điểm cầu phụ tại các phường, xã và đặc khu của TP.HCM.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu 3D Mapping quốc tế diễn ra từ 19h30 đến 21 giờ tại khu vực phía trước trụ sở UBND TP.HCM (86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn), hứa hẹn trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách trong dịp lễ kỷ niệm.