TP.HCM sẽ bắn pháo hoa 16 điểm mừng 50 năm mang tên Bác Hồ

UBND TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 50 năm Ngày TP. Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa 16 điểm nhân dịp kỷ niệm mừng 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm, gồm 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn từ 21h đến 21h15 tối 2/7.

Các điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây) và Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Theo kế hoạch, có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Ngoài ra, 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố như: Tân Nhựt, Tăng Nhơn Phú, Tân Mỹ, Đất Đỏ, Côn Đảo, Ngãi Giao, Dầu Tiếng, Minh Thạnh, Lái Thiêu, phường Sài Gòn và Phú Mỹ.

UBND TP.HCM giao Bộ tư lệnh Thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình vận chuyển, lắp đặt và thực hành bắn. Công an TP.HCM chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông và phòng cháy chữa cháy tại các khu vực tổ chức bắn pháo hoa và nơi người dân tập trung theo dõi.

Các điểm bắn pháo hoa dịp này được bố trí tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố bao gồm cả Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương cũ.

Thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân theo dõi hoạt động bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày TP. Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.