Bán hàng, trà đá trên vỉa hè sẽ bị camera AI xử lý "phạt nguội"

Ngày 16/1, Công an TP Hà Nội cho biết trong 2 ngày 14-15/1, Công an TP Hà Nội bắt đầu triển khai xử lý "phạt nguội" các vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), bước đầu ghi nhận hiệu quả rõ rệt trong quản lý đô thị và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Từ Trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố, hình ảnh vi phạm do camera AI ghi nhận được truyền trực tiếp về công an cấp xã để bố trí lực lượng xử lý. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh; bày bán hàng hóa, dựng mái che, treo biển quảng cáo trái quy định; dừng, đỗ xe sai quy định; xả rác, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu dân cư, chung cư và nơi công cộng.

Trường hợp bày bán hàng hóa trên vỉa hè. Ảnh: CACC.

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CATP Hà Nội), cho biết sau hơn 1 tháng triển khai Kế hoạch 332 của UBND TP Hà Nội, tình hình trật tự, mỹ quan đô thị đã có chuyển biến tích cực song vẫn còn hiện tượng tái vi phạm khi không có lực lượng chức năng trực tiếp kiểm tra. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần giải pháp quản lý đồng bộ, minh bạch và hiệu quả hơn.

Theo ông Lâm, từ ngày 13/12/2025, CATP Hà Nội đưa vào vận hành hệ thống khoảng 1.837 camera AI, lắp đặt tại 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm. Hệ thống đã góp phần cải thiện rõ rệt tình hình giao thông, giảm ùn tắc, và khi mở rộng sang lĩnh vực trật tự đô thị được kỳ vọng mang lại hiệu quả tương tự.

Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tham mưu Ban Giám đốc CATP Hà Nội ban hành Công văn số 54 ngày 13/1/2026, hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính theo hình thức "phạt nguội" trong lĩnh vực trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Quán trà đá bày bán trên vỉa hè bị xử lý. Ảnh: CACC.

Kết quả trong 2 ngày đầu triển khai, Công an TP Hà Nội đã xử lý "phạt nguội" 48 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 58 triệu đồng. Trong đó, camera AI trực tiếp phát hiện 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, xử phạt 12,5 triệu đồng; 43 trường hợp còn lại được xử lý từ hình ảnh, phản ánh đủ căn cứ của cơ quan, tổ chức và người dân, với số tiền phạt hơn 46 triệu đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, hình ảnh do camera AI ghi nhận là chứng cứ khách quan, giúp hạn chế tranh cãi giữa người vi phạm và lực lượng chức năng, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của người dân vào việc thực thi pháp luật. Hệ thống này đồng thời hỗ trợ ghi nhận các mô hình, tuyến phố chấp hành tốt quy định để kịp thời biểu dương, nhân rộng.

Trong bối cảnh Hà Nội chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an thành phố cho biết sẽ tiếp tục vận hành hệ thống camera AI 24/7, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.