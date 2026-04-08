Bác thông tin bịa đặt trên trang Facebook phản động "Việt Tân"

Ngày 8-4, thông tin từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ một đoạn clip ngắn có tiêu đề: "Người dân ở Thanh Hóa là nạn nhân của tình trạng cướp đất ở địa phương. Người tiếp theo có thể là bạn" đăng trên trang Facebook phản động "Việt Tân" và khẳng định đó là thông tin bịa đặt, không đúng sự thật.

Đoạn clip sai sự thật được chia sẻ trên trang phản động "Việt Tân"

Theo đoạn clip được chia sẻ ngày 6-4, ghi lại cảnh người đàn ông cầm điện thoại quay phim và tranh luận với một số cán bộ chính quyền địa phương. Người này cho rằng lực lượng chức năng không đo đạc, kiểm đếm đất ở, đất lúa và cây cối, hoa màu trên mảnh đất mà gia đình anh này đã sinh sống qua 4 đời. Khi cấp giấy tờ đất đã bỏ sót phần đất và nhà ở của gia đình.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc, xác định clip nói trên đã từng xuất hiện năm 2021. Thời gian qua, trang phản động "Việt Tân" tiếp tục chia sẻ lại, gây hiểu nhầm trong cộng đồng, dẫn đến nhiều bình luận và chia sẻ tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của chính quyền địa phương và những người thực thi công vụ.

Vụ việc được xác định xảy ra tại phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa). Người đàn ông cầm điện thoại trong clip là anh L.T.S. (SN 1990, trú tại khu phố Thắng, phường Đông Tiến).

Gia đình anh S. từng lấn chiếm đất nông nghiệp (đất trồng lúa), sau đó xây dựng công trình trái phép trên phần đất này. Khi dự án xây dựng tuyến đường nối Khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây (Thanh Hóa) đi qua phần đất của gia đình anh S., lực lượng chức năng đã kiểm kê, đền bù theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, gia đình anh S. nhiều lần không phối hợp trong việc giải phóng mặt bằng, thậm chí còn cản trở quá trình thi công. Cơ quan chức năng cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp và nhiều lần giải quyết khiếu nại liên quan.

Ngày 23-1-2025, TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra phán quyết, xác định việc gia đình anh S. khiếu kiện về nội dung cho rằng đất bị thu hồi trái pháp luật là không đúng sự thật, không có căn cứ.