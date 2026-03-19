Bộ Ngoại giao "bác" thông tin Việt Nam viện trợ nhân đạo cho Iran

Chiều 19-3, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc mạng xã hội những ngày gần đây xuất hiện thông tin, hình ảnh được cho là Việt Nam viện trợ nhân đạo cho Iran, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định thông tin này là không chính xác.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin liên quan đến tình hình bảo hộ công dân Việt Nam ở Trung Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan chức năng liên quan, cho đến nay, cơ bản công dân Việt Nam đi du lịch, quá cảnh tạm thời bị hủy chuyến bay do không phận bị đóng đã về Việt Nam hoặc lên chuyến bay tiếp theo rời khỏi khu vực Trung Đông. Đối với các tàu, thuyền viên Việt Nam đang hoạt động ở khu vực Trung Đông chưa thể rời eo biển Hormuz, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các cơ quan chức năng liên quan liên tục cập nhật, theo sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ, đảm bảo an ninh, an toàn cho người và tàu.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar mở đăng ký trực tuyến, tổng hợp nguyện vọng của công dân muốn về nước hoặc sang nước thứ ba, làm cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các khu vực lân cận rà soát nhu cầu của công dân Việt Nam tại sở tại và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các cơ quan liên quan trong nước để triển khai các phương án phù hợp.

Tại Ả Rập Saudi, Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Saudi đã làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng sở tại và được phía Ả Rập Saudi đồng ý cấp thị thực quá cảnh cho công dân Việt Nam miễn phí tại cửa khẩu cũng như tại các cơ quan đại diện của Ả Rập Saudi trong khu vực. Đối với tàu có thuyền viên người Việt Nam bị mắc kẹt tại cảng của Ả Rập Saudi, theo đề nghị của Đại sứ quán, Cơ quan quản lý cảng biển đã chủ động liên lạc với tàu và đại diện thuyền viên Việt Nam để nắm tình hình và hỗ trợ các yêu cầu cần thiết của công dân Việt Nam.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đã làm việc với Bộ Ngoại giao UAE, và các hãng hàng không UAE nhằm đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để đưa hơn 200 công dân Việt Nam đi du lịch bị kẹt lại tại các sân bay lớn (Dubai, Zayed), quá cảnh tại UAE sang nước thứ ba. Đồng thời, Đại sứ quán cũng tiếp nhận nhiều công dân Việt Nam và hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết trong lúc chưa thể rời khỏi Dubai, Abu Dhabi.

Công dân Việt Nam tại Iran, Israel và các nước lân cận cần thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Trong trường hợp khẩn cấp hay gặp khó khăn, công dân Việt Nam có thể liên lạc ngay với các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các khu vực lân cận hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ khẩn cấp.