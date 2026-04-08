Hoán đổi ngày để 'nối' 2 kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5: Người mừng, kẻ lo

Vừa qua, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết sẽ tiến hành khảo sát ý kiến người lao động sau khi nhận được nhiều kiến nghị từ công đoàn cơ sở và người lao động về việc nghiên cứu hoán đổi ngày nghỉ để kéo dài kỳ nghỉ lễ.

Dù thời điểm khảo sát chỉ cách ngày nghỉ lễ ba tuần, cơ quan này vẫn sẽ lắng nghe ý kiến người lao động, trên cơ sở bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích các bên trước khi đề xuất chính thức với Bộ Nội vụ. Phương án hoán đổi chưa được công bố cụ thể mà sẽ dựa trên việc tổng hợp ý kiến.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết thêm, Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) vào ngày Chủ nhật 26/4, nên theo quy định sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp, thứ Hai (27/4). Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp kiến nghị chuyển lịch nghỉ bù sang thứ Tư (29/4) hoặc thứ Bảy (2/5) để kéo dài kỳ nghỉ lễ. Nếu nghỉ theo đúng quy định, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có chế độ nghỉ một ngày mỗi tuần vẫn phải đi làm vào thứ Bảy, khiến kỳ nghỉ bị chia nhỏ, xen kẽ với ngày làm việc bình thường.

"Quy định nghỉ bù ngay sau ngày kế tiếp nếu ngày lễ trùng vào cuối tuần đôi lúc tạo ra những khó khăn nhất định, như trong năm nay, nên việc lấy ý kiến là cần thiết", ông Hiểu nói thêm.

Nối dài kỳ nghỉ lễ: Lợi ích và áp lực đan xen

Thanh Trúc (24 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, quê Lào Cai) bày tỏ sự đồng tình với phương án này. Theo chị, kỳ nghỉ dài ngày giúp người lao động có thêm thời gian về quê và nghỉ ngơi sau thời gian làm việc căng thẳng. "Nếu được nghỉ liền một mạch, tôi có thể lên kế hoạch dài hơi thay vì nghỉ ngắt quãng", Trúc cho hay.

Không chỉ vậy, Trúc cho rằng việc kéo dài kỳ nghỉ cũng giúp tiết kiệm chi phí đi lại. "Nếu nghỉ ngắt quãng, tôi thường phải cân nhắc vì đi lại nhiều lần rất tốn kém. Nghỉ dài ngày thì vừa chủ động thời gian, vừa giảm áp lực tài chính", Trúc chia sẻ thêm.

Thanh Trúc cho rằng nghỉ lễ liền mạch giúp người lao động chủ động kế hoạch cá nhân và tiết kiệm chi phí đi lại. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ. Anh Thành Đạt (42 tuổi, kiến trúc sư, quê Ninh Bình) cho rằng việc dồn ngày làm để nghỉ dài có thể tạo áp lực lớn. "Trước kỳ nghỉ phải làm việc cật lực, sau đó lại làm bù, không có cuối tuần, dễ dẫn đến quá tải".

Theo anh Đạt, đặc thù công việc thiết kế, thi công đòi hỏi tiến độ chặt chẽ nên việc nghỉ dài ngày dễ khiến kế hoạch bị xáo trộn. "Khi quay lại làm việc, khối lượng công việc dồn lại rất lớn, phải xử lý liên tục trong nhiều ngày liền, dễ ảnh hưởng đến chất lượng công việc lẫn sức khỏe", anh nói. Bên cạnh đó, anh cũng lo ngại việc hoán đổi ngày làm có thể gây khó khăn trong phối hợp giữa các đối tác, nhất là khi mỗi đơn vị có lịch làm việc khác nhau.

Ở góc độ kinh doanh, một số chủ cơ sở, dịch vụ cũng tỏ ra băn khoăn. Chị Hà Dung, chủ cửa hàng kinh doanh yến sào tại Hà Nội, cho biết nếu kỳ nghỉ kéo dài nhiều ngày, hoạt động kinh doanh có thể bị gián đoạn.

Chị Hà Dung cho rằng nếu nghỉ dài, cơ sở kinh doanh phải tính toán thêm phương án nhân sự để tránh gián đoạn phục vụ. Ảnh: NVCC.

"Nhân viên về quê dài ngày sẽ thiếu người làm, trong khi đơn hàng vẫn phải bảo đảm. Trong những ngày nghỉ lễ, việc xoay xở nhân sự không đơn giản", chị Hà Dung nói.

Chị Dung cho biết thêm, với những ngành hàng cần chăm sóc khách hàng thường xuyên, việc gián đoạn phục vụ có thể ảnh hưởng đến uy tín và doanh thu. "Khách đặt hàng dịp lễ thường tăng, nhưng nếu nhân sự thiếu hụt thì rất khó đáp ứng. Nếu buộc phải nghỉ dài, cửa hàng phải tính đến phương án thuê thêm lao động thời vụ hoặc giảm đơn; điều này cũng phát sinh thêm chi phí", chị chia sẻ.

Kỳ nghỉ dài ngày luôn là mong muốn chính đáng của nhiều người lao động, nhất là những người xa quê. Tuy nhiên, để niềm vui nghỉ lễ được trọn vẹn, việc tính toán phương án phù hợp, hạn chế tối đa những tác động đến công việc và hoạt động kinh doanh là điều không thể bỏ qua.