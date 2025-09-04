Đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs liên quan Tập đoàn Chị Em Rọt

Chiều 4/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra bản kết luận điều tra vụ án hình sự “Lừa dối khách hàng” liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Theo đó, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án “Lừa dối khách hàng”; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố đối với 5 bị can thuộc nhóm Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Các bị can gồm: Lê Tuấn Linh - Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng - Chủ tịch HĐQT Công ty; Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) - Thành viên Hội đồng Quản trị và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021).

Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi bị bắt. Ảnh: T.L

Trước đó, đầu tháng 4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty cổ phần Asia Life và Công ty Chị Em Rọt xảy ra tại TPHCM và Đắk Lắk.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia Life; Lê Tuấn Linh - Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Chị Em Rọt; Lê Thành Công - Thành viên HĐQT công ty.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) - Thành viên HĐQT và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) - Chủ tịch HĐQT công ty.

Quá trình điều tra, công an xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng".

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" và khởi tố bị can đối với 4 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty cổ phần Asia Life cùng về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".