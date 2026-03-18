Iran đe dọa 5 nhà máy điện lớn của Israel, nhà sản xuất Vòm Sắt dính đòn?

Theo hãng tin Tasnim của Iran, dã có những đề xuất ở Tehran về việc tấn công vào 5 nhà máy điện lớn của Israel nhằm trả đũa cuộc tấn công vào các cơ sở điện lực tại khu vực quảng trường Shohada ở Tehran trước đó.

Các cơ sở này bao gồm nhà máy nhiệt điện Orot Rabin, nhà máy điện hơi nước Rutenberg, nhà máy điện chu trình hỗn hợp Hagit, nhà máy điện lai Eshkol, nhà máy điện Haruvit (Tzafit). Trong đó, 3 cơ sở đầu thuộc sở hữu của Tập đoàn Điện lực Israel.

Một vụ phóng tên lửa của Iran - Ảnh: TASNIM

Năm nhà máy điện này sản xuất hơn 50% tổng lượng điện năng toàn quốc cho Israel, bất kỳ sự gián đoạn nhỏ nào cũng sẽ ảnh hưởng đến lưới điện nước này.

Song song đó, một bản tin hôm 17-3 của Tasnim dẫn lời quân đội Iran cho biết các máy bay không người lái (UAV) của nước này đã nhắm mục tiêu vào khu phức hợp sản xuất vũ khí và công nghệ Rafael.

Rafael là tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ của Israel, nơi sản xuất ra các tổ hợp phòng không Vòm Sắt (Iron Dome), Tia Sắt (Iron Beam) cùng nhiều loại tên lửa và vũ khí nổi tiếng khác.

Truyền thông Israel và Iran đều chưa đưa tin về việc các nhà máy của Rafael có bị thiệt hại hay không.

Ở chiều ngược lại, nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Irand đã bị trúng "một vật thể lạ" - theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nói với Times of Israel hôm 18-3.

“IAEA đã được Iran thông báo rằng một vật thể bay đã rơi trúng khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr vào tối 17-3. Không có thiệt hại nào đối với nhà máy hoặc thương vong nào về người được báo cáo" - IAEA cho biết.

Cùng ngày, còi báo động không kích đã vang lên khắp miền Trung và miền Nam Israel từ nửa đêm, bao gồm các thành phố lớn như Tel Aviv và Jerusalem.

Một con đường ở miền Trung Israel bị trúng bom chùm rạng sáng 18-3 - Ảnh: TIME OF ISRAEL

Trong đó, ga xe lửa lẫn một khu dân cư của Tel Aviv đã trúng không kích, khiến 2 người thiệt mạng.

Một số đoạn video cho thấy vũ khí chùm đã được sử dụng trong các cuộc tấn công vào một số nơi, bao gồm Jerusalem.

Các cuộc tấn công trong ngày của Iran còn nhắm vào Ả Rập Saudi, Kuwait và Iraq.

Theo Thủ tướng Úc Anthony Albanese, một quả đạn pháo khác đã rơi xuống gần căn cứ Al Minhad của Úc đặt tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), nhưng may mắn là không có ai bị thương.