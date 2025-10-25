Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng làm Phó thủ tướng

Nghị quyết phê chuẩn được thông qua sáng 25/10 trong phiên họp kín của Quốc hội, theo tờ trình của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà 61 tuổi, quê Nghệ An; Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm Ngữ văn; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 15.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Phạm Thắng

Bà trưởng thành từ ngành giáo dục, khởi đầu là giáo viên phổ thông cơ sở, sau đó làm cán bộ, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái cũ). Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương này như Phó chủ tịch huyện Trấn Yên, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh, Bí thư Thành ủy Yên Bái, Chủ tịch tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.

Tháng 10/2020, bà được điều động về Trung ương làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm Phó ban Tổ chức Trung ương. Tháng 4/2021, bà được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và đảm nhiệm cương vị này đến nay.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng. Ảnh: Phạm Thắng

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng 59 tuổi, quê Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), trình độ Thạc sĩ Luật, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

Ông Dũng công tác lâu năm tại quê nhà, từng giữ các chức vụ Phó chủ tịch huyện Phù Cát; Phó chánh Văn phòng rồi Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Tháng 10/2020, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Đến tháng 7/2025, khi Bình Định sáp nhập với Gia Lai, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Chính phủ hiện có 9 Phó thủ tướng giúp việc cho Thủ tướng Phạm Minh Chính, gồm bà Phạm Thị Thanh Trà và các ông Nguyễn Hòa Bình (Phó thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính và Hồ Quốc Dũng.