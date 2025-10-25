Quốc hội họp riêng, bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm phó thủ tướng và các bộ trưởng

Trước đó, trong ngày 24/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội tờ trình về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng và tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hôm nay, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự. Ảnh: Như Ý

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: Bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV;

Bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV;

Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự trong buổi sáng ngày 25/10.