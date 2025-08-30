Ông Lê Hoài Trung làm quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Sáng 30-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, được giao Quyền Bộ trưởng Bộ ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh: VGP

Trao Quyết định tiếp nhận, giao quyền và chúc mừng ông Lê Hoài Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm đã quan tâm, quyết định tăng cường cán bộ cho Chính phủ, Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng nêu rõ ông Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy chiến lược sắc bén, được đào tạo bài bản trong lĩnh vực ngoại giao.

Trong 43 năm công tác, ông Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác phong phú, toàn diện về công tác ngoại giao. Trên mọi cương vị công tác, ông Lê Hoài Trung luôn thể hiện là cán bộ lãnh đạo gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, quyết liệt trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Thủ tướng nhấn mạnh trong những năm qua, ngành ngoại giao đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trở thành một trong những điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu giao nhiệm vụ cho Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: VGP

Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, đối ngoại, ngoại giao là cấu phần quan trọng trong thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, cũng là lực lượng chủ công trong nâng tầm vị thế của Việt Nam.

Ngoại giao Việt Nam không chỉ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân mà còn góp phần thắp sáng niềm tin về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển…

Nêu rõ trong những thành tựu đạt được có đóng góp quan trọng của các lãnh đạo Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ, Thủ tướng bày tỏ tri ân và đánh giá cao đóng góp của ông Bùi Thanh Sơn với ngành ngoại giao và sự phát triển chung của đất nước, với bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm rất cao.

Thủ tướng nêu rõ qua 80 năm hình thành và phát triển, ngành ngoại giao Việt Nam luôn thể hiện rõ tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên cường bản lĩnh và trí tuệ, đóng góp tích cực vào việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và ngày càng phát triển của Việt Nam.

Tuy nhiên, thế giới đang đứng trước những thay đổi căn bản mang tính thời đại nhanh chóng, khó lường, tác động sâu sắc đến tất cả các hoạt động của đất nước, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với ngành ngoại giao và các bộ, ngành khác.

Thủ tướng đề nghị Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung, tập thể lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại trong kỷ nguyên mới, nỗ lực góp phần hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm đã đề ra; đóng góp thiết thực cho việc mở rộng không gian phát triển đất nước, kiến tạo cơ hội hội nhập, phục vụ đắc lực cho đột phá chiến lược trong giai đoạn sắp tới.

"Ngoại giao trong thời đại mới, cùng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cần đi đầu trong việc nhận diện, tranh thủ cơ hội, thời cơ; không để cho Đảng, Nhà nước bị động, bất ngờ về chiến lược đối với nhiệm vụ đối ngoại; phải nắm chắc tình hình để tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đối ngoại phù hợp, linh hoạt, hiệu quả với tình hình"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp theo tinh thần của các văn kiện của Đảng, ngang tầm với khu vực và vươn tầm quốc tế, trong đó nhiệm vụ then chốt của then chốt là tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ ngành ngoại giao vừa hồng vừa chuyên, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động của mình.

Thủ tướng tin tưởng ông Lê Hoài Trung, ông Bùi Thanh Sơn tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường, bề dày kinh nghiệm của mình, tiếp tục cống hiến hết mình cho ngành ngoại giao, cho Đảng và Nhà nước.

Người đứng đầu Chính phủ mong các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục giúp đỡ hai ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và khẳng định Chính phủ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí làm việc và lắng nghe ý kiến đóng góp vào hoạt động của Chính phủ.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VGP

Phát biểu tại sự kiện, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo chủ chốt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tin tưởng giao trọng trách này. Ông cho hay đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn.

Ông Lê Hoài Trung cũng bày tỏ sự kính trọng, trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ ngoại giao, đặc biệt là các Bộ trưởng Ngoại giao, trong đó có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn.

Quyền Bộ trưởng nêu rõ các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới đối với ngành ngoại giao là hết sức nặng nề. Tình hình thế giới và khu vực đang biến chuyển nhanh chóng, sâu sắc, đặt ra nhiều vấn đề mới đối với đất nước ta; trong nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra và chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV.

Việc thực hiện thắng lợi đường lối của Đại hội XIV, các chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng, các nghị quyết, chương trình hành động quan trọng của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi sự đổi mới tư duy, quyết tâm và nỗ lực lớn của tất cả các ngành, các cấp, các địa phương, trong đó có ngành ngoại giao.

Ông Lê Hoài Trung cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phó.

Ông nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả đường lối đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, nỗ lực phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực để phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, quán triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo chủ chốt, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa cho Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Ảnh: VGP

Trước đó, Chủ tịch nước đã có quyết định để ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tạm thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho đến khi Quốc hội khóa XV miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.