Áp thấp nhiệt đới tiến thẳng đất liền Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1 giờ ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10km/h.

Áp thấp nhiệt đới đang tiến vào miền Trung nước ta.

Lúc 1 giờ ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Vị trí tại 17,2N-110,8E, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực đặc khu Hoàng Sa, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Nghệ An đến TP. Huế.

Đến 1 giờ ngày 31/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, vị trí tại 17,8N-106,0E, trên đất liền khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến TP. Huế.

Từ 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Từ đêm 29/8, vùng biển từ Nghệ An đến Tp. Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ngày 28/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Văn bản số 6181/BNNMT-ĐĐ gửi các tỉnh, thành phố từ Bắc Bộ đến Đà Nẵng, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, một số địa phương khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung bộ đã có mưa to đến rất to, gây lũ, ngập lụt, thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng.

Theo dự báo từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to phổ biến từ 150mm-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và thành phố Đà Nẵng phổ biến từ 100mm-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Huy động nguồn lực tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ sau bão. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt 2 trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn đê điều. Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, nhất là các công trình đã bị sự cố, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.