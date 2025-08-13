Áp thấp nhiệt đới nối tiếp nhau hình thành trên Biển Đông

Ngày 13-8, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ NN&MT) thông tin về tình hình thời tiết, thiên tai trong 10 ngày tới.

Theo đó, qua phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy, từ nay đến cuối tháng 8, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới.

Trên đất liền, khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, hiện tượng mưa dông và mưa lớn cục bộ vẫn thường xuyên xuất hiện và chiều tối và đêm.

Bão số 3 gây mưa gió mạnh cho khu vực ven biển vào cuối tháng 7 vừa qua. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trước mắt, dự báo ngày 14, 15-8, trên Biển Đông có thể xuất hiện một dải hội tụ nhiệt đới. Trên dải hội tụ này có khả năng hình thành vùng áp thấp, sau đó có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới, xác suất 60-70%.

Vùng biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Từ ngày 16-8, vùng mưa dông và gió mạnh có khả năng mở rộng lên vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Khu vực biển Khánh Hoà đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 3 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Mưa lớn kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Thời gian là khoảng 15-8 đến 19-8 ở Bắc Bộ (tập trung chính ở khu vực phía Đông Bắc Bộ) và các tỉnh, TP từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nối với vùng áp thấp được dự báo có khả năng hình thành trên khu vực Biển Đông.