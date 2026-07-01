Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão vào ngày mai và tiếp tục tăng cấp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 1/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão vào ngày mai.

Dự báo đến 13 giờ ngày 2/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, đến vị trí khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc - 114,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm từ 14,0-17,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113,0-118,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông và giữa Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 3/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, đến vị trí khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc - 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Dự báo bão có khả năng mạnh thêm, cường độ cấp 8-9, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm từ 15,0-20,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 110,0-115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2,0-3,0m, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sóng cao 3,0-4,0m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Chiều ngày 1/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các bộ ngành, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 14,0-17,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển. Tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau bão, áp thấp nhiệt đới, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch tại các điểm du lịch ven biển, trên các đảo và các hoạt động kinh tế ven biển, trên biển.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới và bão.