Khi nào miền Bắc bước vào đợt mưa diện rộng kéo dài?

Nắng nóng kéo dài hơn dự báo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/8, ở khu vực Đông Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày 13/8, khu vực Đông Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Từ ngày 15/8 miền Bắc chuyển mưa dông.

Ngày 14/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Cảnh báo từ ngày 15/8 nắng nóng ở các khu vực trên có khả năng kết thúc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Sau nắng nóng, miền Bắc sẽ mưa dông liên tiếp

Bà Lê Thị Loan, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay (12/8), ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 12/8 có nơi trên 40mm như: trạm Ký Phú (Thái Nguyên) 43.6mm, trạm Hoa Lư (Ninh Bình) 41.4mm,…

Dự báo chiều tối và đêm 12/8, khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Chiều tối và tối 12/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết từ đêm 12/8 đến ngày 14/8, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 13/8 khu vực Đông Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng; ngày 14/8 khu vực đồng bằng có nắng nóng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác: chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 14/8 đến ngày 22/8, cơ quan khí tượng cho biết: Bắc Bộ từ đêm 14-17/8 có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; thời kì từ ngày 15-17/8 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng thời kì từ 15-17/8 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.