Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua (12/8), ở khu vực Đông Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Sơn La và Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: trạm Sông Mã (Sơn La), trạm Yên Châu (Sơn La), trạm Láng (Hà Nội) 37.1 độ, trạm Tuyên Hóa (Quảng Trị) 37.6 độ,... Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Miền Bắc oi nóng đỉnh điểm trước khi đón mưa dông.

Ngày 13/8, khu vực Đông Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55- 60%.

Ngày 14/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Cảnh báo: từ ngày 15/8 nắng nóng ở các khu vực trên có khả năng kết thúc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Về diễn biến mưa dông, đêm qua và sáng sớm nay (13/8), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to; khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 12/8 đến 03h ngày 13/8 có nơi trên 100mm như: trạm Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 116.8mm, rạm Bình Giáo (Gia Lai) 136.8mm, trạm Đạ Mri 1 (Lâm Đồng) 209.8mm,…

Dự báo sáng sớm, chiều tối và đêm 13/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Chiều tối và đêm 13/8, các nơi khác ở Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Chiều tối và tối 13/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 13/8:

TP. Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 26-28 độ, cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ, cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-28 độ, cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-28 độ, cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-27 độ, cao nhất 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 20-23 độ, cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.