Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, Biển Đông sắp đón cơn bão số 1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (1/7) vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 7h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5N-118,5E; di chuyển Tây Tây Bắc, hướng về phía khu vực đặc khu Hoàng Sa, trong khoảng đêm 2/7 sang ngày 3/7 có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 1).

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 1.

Theo số liệu dự báo hiện tại thì xác suất khoảng 70% ngày 4/7 sẽ di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ. Cảnh báo tàu thuyền hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm trong những ngày tới.

Dự báo đến 7 giờ ngày 2/7, áp thấp nhiệt đới được dự báo di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h, tâm ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc - 115,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên, cường độ đạt cấp 7, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên biển nằm trong khoảng từ 14,0-17,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, áp dụng đối với phía đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 3/7, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 15-20 km/h, tâm ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc - 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía bắc đặc khu Hoàng Sa.

Hệ thống có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8-9, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm được xác định trong khoảng từ 14,0-20,0 độ Vĩ Bắc và 111,0-116,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, áp dụng đối với khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Do tác động của bão, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao 2,0-3,0m, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sóng cao 3,0-4,0m, biển động mạnh.

Về diễn biến thời tiết trên biển, ngày và đêm 1/7, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao trên 1,5m.

Ngày và đêm 2/7, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 3,0-5,0m. Khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-4,0m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.