Báo chí cho biết, Văn phòng tổng thống muốn ngăn Đại sứ Ukraine tại Anh Zaluzhny ra tranh cử. Ảnh: Strana.

Tờ Sự thật Ukraina dẫn nhiều nguồn tin cho biết, đại sứ Anh Zaluzhny đã được triệu tập về Kiev liên quan đến việc Thủ tướng Anh Keir Starmer từ chức (mặc dù phía Ukraine đã có ý định thực hiện việc này từ trước) để thảo luận về triển vọng bầu cử.

"Ông Zelensky cho biết tình hình mặt trận gần đây đang phát triển tích cực, xã hội vẫn duy trì sự đoàn kết, vì vậy đã xuất hiện 'cửa sổ cơ hội' để tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính là phải tổ chức sao cho đất nước không rơi vào tình trạng chia rẽ nội bộ mới; điều đó có nghĩa là, theo Tổng thống, cần tránh những rủi ro có thể kéo theo từ cuộc đối đầu giữa ông Zelensky và ông Zaluzhny" - bài viết nêu rõ.

Ông Zelensky đã hỏi thẳng ông Zaluzhny: "Nếu cuộc bầu cử diễn ra vào mùa thu, ông có ra tranh cử không?". Ông Zaluzhny trả lời rằng ông sẽ tham gia, và sau đó họ đã có thêm một khoảng thời gian trò chuyện.

Tổng thống Zelensky không đề nghị bổ nhiệm ông Zaluzhny vào một chức vụ nào, mặc dù theo các nguồn tin, ông sẵn sàng đưa vị tướng này lên làm thủ tướng. Cuối cùng, tổng thống và vị tướng bắt tay nhau và kết thúc cuộc gặp.

Tại Kiev, ông Zaluzhny cũng đã gặp Bộ trưởng Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov và lãnh đạo phe Người đầy tớ của Nhân Dân David Arakhamia. Những người này "đã lặp lại gần như tương tự các lập luận: nguy cơ chia rẽ xã hội, sự nguy hiểm của một chiến dịch tranh cử quá nhiều xung đột, và những rủi ro đối với nhà nước". Tuy nhiên, câu trả lời của ông Zaluzhny vẫn không thay đổi.

"Sau đó, ngay cả những nhà đàm phán giàu kinh nghiệm nhất với Bankova (văn phòng tổng thống) cũng hết lý lẽ. Nhưng khi chia tay, họ vẫn hỏi Zaluzhny: Anh bạn, hãy suy nghĩ lại đi" - bài báo viết.

Bài báo đưa tin rằng sau cuộc trò chuyện này, rõ ràng là nỗ lực tổ chức bầu cử vào mùa thu của Văn phòng tổng thống "đã gặp phải một trở ngại nghiêm trọng".

Hồi mùa đông, Zaluzhny đã nói rằng ông không nghĩ đến việc tranh cử và sự nghiệp chính trị trong suốt thời chiến .

Trong khi đó, truyền thông phương Tây đưa tin rằng châu Âu đã bắt đầu quảng bá ông Zaluzhny như một lựa chọn chính trị thay thế cho Zelensky .