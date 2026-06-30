Cảnh báo từ đợt mưa lớn ở miền Bắc

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Bắc có điểm đặc biệt. Dải hội tụ giai đoạn này ở miền Bắc có hình thái rất giống với hội tụ dòng sông khí quyển. Loại hội tụ này thường gây mưa lớn theo 1 dải hội tụ ở 1 khu vực từ 3 đến 5 ngày, và có giai đoạn lâu hơn. Theo kịch bản từ GFS như tròn hình đính kèm, dải hội tụ này có trục theo hướng từ Tây Nam sang Đông Bắc kéo dài từ Myanmar tới Nhật Bản. Tổng lượng mưa tích lũy diện rộng từ 150mm - 200mm, nhiều khu vực mưa hơn 300mm.

Chuyên gia cảnh báo dòng sông khí quyển gây mưa lớn ở miền Bắc.

TS Nguyễn Ngọc Huy lưu ý không chủ quan với mưa lớn ở miền núi và trung du phía Bắc giai đoạn này vì mưa lớn tới ngày thứ 3 bắt đầu khiến nền đất ngậm no nước, dễ bị sạt trượt và kích hoạt các trận lở đất. Mưa lớn làm đầy các hồ nhỏ trên núi, các điểm chặn suối bị tích nước và nguy cơ bị vỡ. Lũ quét thường xảy ra khi các hồ nhỏ và các điểm chặn suối do cành cây và rác bị vỡ kích hoạt các điểm vỡ ở hạ lưu như hiệu ứng domino. Mưa lớn cường suất cao làm ngập lụt đô thị.

Khi mưa lớn duy trì tới ngày nay 30/6 (là đã sang ngày thứ 3 ở một số địa phương), chính quyền cấp thôn xã cần nắm được các điểm có nguy cơ sạt lở và lũ quét, đặt biển cảnh báo, thông báo cho người dân theo dõi, giám sát và có kịch bản hành động.

Từ tối qua đến sáng nay, nhiều trạm đo ghi nhận lượng mưa rất lớn ở Tuyên Quang (265mm), Quảng Ninh (216mm) Lào Cai (166mm), Thái Nguyên (122mm). Chuyên gia dự báo mưa lớn sẽ duy trì tới 2/7 và còn rải rác mưa tới ngày 3/7 thậm chí lâu hơn.

Dự báo từ 5-10/7 miền Bắc lại hứng đợt mưa lớn diện rộng. Miền Trung hết đợt nắng nóng gió Lào. Do rãnh áp thấp (vùng hội tụ không khí) dịch xuống dọc miền Trung nên hôm nay đến ngày 4/7 miền Trung tương đối nhiều mưa, tập trung chủ yếu sau trưa-chiều-tối. Chiều nay và 4/7 nhiều nơi có thể có mưa dông, có nơi dông mạnh.

Bà con chú ý thời tiết thay đổi phức tạp. Các cơn dông mạnh mùa này có thể rất cực đoan, kèm theo lốc sét nguy hiểm. Mọi người mọi nhà cần chú ý các hoạt động ngoài trời khi có cơn dông, bảo vệ sức khoẻ và an toàn.

Áp thấp nhiệt đới có thể vào Biển Đông ngày mai

Chuyên gia cho biết, miền trung Philippines đang có một vùng thấp hoạt đông. Dự báo vùng áp thấp này sẽ di chuyển vào biển Đông của Việt Nam và hình thành áp thấp nhiệt đới từ ngày 1/7. Liệu áp thấp nhiệt đới này có mạnh lên thành bão hay không thì cần tiếp tục theo dõi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (30/6), khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29/6 đến 08 giờ ngày 30/6 có nơi trên 150mm như trạm: Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 265.2mm, Hồng Hà (Quảng Ninh) 208mm, Ngọc Chấn (Lào Cai) 166mm,…

Từ ngày 30/6 đến đêm 1/7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và Tp. Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Từ ngày 30/6 đến sáng 1/7, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều và tối 30/6, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, từ Tp. Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 2/7 mưa lớn có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).