Dự báo thời tiết 1/7: Miền Bắc mưa xối xả, Hải Phòng và Quảng Ninh trong tâm mưa

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 1/7/2026

Từ nay đến đêm 1/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ mưa rất to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Đây cũng là các khu vực nằm trong tâm mưa ở đợt này. Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt 100mm trong 3 giờ.

Ngày 1/7, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày 1/7, miền Bắc tiếp tục mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Cùng ngày, Thanh Hóa, Nghệ An, từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm. Nắng nóng còn xảy ra cục bộ với nhiệt cao nhất có nơi trên 35°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 2/7, mưa lớn ở Bắc Bộ xu hướng giảm dần. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cũng trong ngày 1/7, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính ở Bắc Bộ có thể xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ khả năng lên mức báo động (BĐ1)-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 1/7/2026

TP Hà Nội mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa dồn về đêm và sáng. Trong đó, vùng núi và trung du, Quảng Ninh, Hải Phòng mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, phía Nam có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.