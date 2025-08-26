Bão số 5 vừa tan, biển Đông sắp có áp thấp nhiệt đới

Chiều 26-8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát tin cảnh báo đầu tiên về một vùng áp thấp gần biển Đông.

Trung tâm cho biết hiện nay, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippin. Vị trí lúc 13 giờ ngày 26-8 ở khoảng 15,5–16,5°N; 123,5–124,5°E.

Dự báo trong 24–36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Chỉ vài ngày nữa, Biển Đông có khả năng sẽ xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Ảnh minh hoạ: ĐẶNG TRUNG

Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp, sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, trong khoảng ngày 27, 28-8, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Hiện nay đang vào giữa mùa bão ở biển Đông. Mới hôm qua, cơn bão Kajiki đã đổ bộ đất liền miền Trung nước ta, gây mưa to, gió mạnh ở nhiều khu vực. Công tác khắc phục hậu quả vẫn chưa xong. Nhiều mối đe doạ do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, mưa lớn đang trực chờ.

Trong thời gian gần đây, các cơn bão/áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngày càng nhiều yếu tố dị thường, khó đoán định, cực đoan, gây thiệt hại lớn về tính mạng người dân và kinh tế.

Người dân cần thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, không chủ quan với diễn biến mới. Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ sau bão, rà soát phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để xử lý tình huống xấu nếu có xảy ra.