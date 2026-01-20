Rộ tin Mỹ do thám các căn cứ quân sự của Đan Mạch tại Greenland

Nhật báo Berlingske dẫn các tài liệu của Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho hay phía Mỹ đã tìm kiếm thông tin chi tiết về những cơ sở quân sự có thể được sử dụng cho một chiến dịch tấn công hoặc đổ bộ vào Greenland. Hoạt động này bị cho là vi phạm các thỏa thuận song phương hiện hành giữa Copenhagen và Washington.

Binh sĩ Đan Mạch trong một cuộc diễn tập quân sự tại Kangerlussuaq, Greenland, ngày 17/9/2025. Ảnh: Reuters

Theo báo Berlingske, Mỹ đã thu thập nhiều thông tin nhạy cảm liên quan đến các địa điểm quân sự chiến lược trên vùng lãnh thổ tự trị Bắc Cực của Đan Mạch. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tìm cách kiểm soát Greenland – hòn đảo lớn nhất thế giới, giàu tài nguyên khoáng sản nhưng chỉ có khoảng 56.000 dân.

Tổng thống Trump lập luận rằng Greenland có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với Mỹ trong việc đối phó với Nga và Trung Quốc tại khu vực Bắc Cực. Tuy nhiên, lập luận này đã bị Đan Mạch, Nga và Trung Quốc bác bỏ.

Ý định của Tổng thống Trump đã làm gia tăng bất đồng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu trong NATO, khi nhiều nước phản đối bất kỳ sự thay đổi nào đối với quy chế hiện tại của Greenland. Các đồng minh của Mỹ cảnh báo Washington đang làm suy yếu luật pháp quốc tế và sự đoàn kết nội khối NATO.

Đáp lại, Tổng thống Trump đã công bố áp thuế đối với 8 quốc gia NATO ở châu Âu, gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan. Đây là những nước đã cử quân nhân tới Greenland trong tuần trước. Nhà Trắng coi động thái này là sự phản đối trực tiếp đối với kế hoạch kiểm soát Greenland của Mỹ, khiến căng thẳng tiếp tục leo thang.

Giới chức Đan Mạch được cho là đặc biệt quan ngại về việc Mỹ tăng cường hoạt động tình báo tại khu vực Bắc Cực, cho rằng những hoạt động này có thể liên quan đến sức ép chính trị từ Washington, thậm chí là khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland.