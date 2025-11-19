Điều tàu hàng trấn giữ hai cầu đường sắt Bắc Nam

Mưa lớn kéo dài từ ngày 17/11 khiến nhiều đoạn đường sắt qua Nam Trung Bộ bị ngập. Mực nước sông Hà Thanh dâng cao bất thường, đến sáng nay đã chạm dầm cầu đường sắt Luật Lễ 1 và 2, đe dọa an toàn công trình.

Hai toa tàu chở tà vẹt án ngữ trên cầu Luật Lễ 1. Ảnh: VNR

Trước tình huống cấp bách, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình đã thực hiện phương án khẩn cấp, phong tỏa tàu đoạn Diêu Trì - Quy Nhơn và điều tàu hàng gia tải để bảo vệ cầu.

Doanh nghiệp huy động tà vẹt tại các công trường xây dựng gần đó, đưa hai toa tà vẹt lên cầu Luật Lễ 1 và một toa lên cầu Luật Lễ 2. Mỗi toa tàu nặng 44,5 tấn để tăng tải trọng cho cầu, tránh bị lũ cuốn.

Cũng trong chiều nay, khi nước vượt đỉnh ray tại ga Diêu Trì, ngành đường sắt đã sơ tán ba đoàn tàu SE1, SE3, SE7 đến các ga lân cận là Bình Định, Phước Nhơn. Hành khách được phục vụ bữa ăn và nước uống miễn phí trong thời gian này.

Toa tàu chở tà vẹt trên cầu Luật Lễ 1. Ảnh: VNR

Nằm trên tuyến đường sắt Bắc Nam, cầu Luật Lễ 1 dài 114 m gồm hai nhịp; cầu Luật Lễ 2 cách đó một km chỉ có một nhịp. Cả hai cầu được xây dựng từ thời Pháp, bắc qua một nhánh của sông Hà Thanh chảy ngang Diêu Trì, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), cách ga Diêu Trì hơn một km. Sau hơn trăm năm khai thác, hai cầu đã dần xuống cấp nên tốc độ tàu qua cầu chỉ khoảng 15 km/h.

Trong khi chờ nước rút, ngành đường sắt phải tạm ngừng nhiều đoàn tàu trên tuyến Bắc Nam và các tuyến nhánh liên quan để đảm bảo an toàn cho hành khách. Khách được hỗ trợ hoàn, trả vé trong tối đa 30 ngày. Việc trả vé có thể thực hiện trực tuyến trên website dsvn.vn hoặc tại nhà ga.

Đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11, ngành đường sắt ba lần huy động tàu hàng chở đá trấn giữ cầu đường sắt Bạch Hổ và Dã Viên bắc qua sông Hương tại Huế.