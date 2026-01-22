Tàu Tết hết chỗ ngày cao điểm

Theo ngành đường sắt, do nhiều chuyến tàu Tết Bính Ngọ 2026 đã kín chỗ trong những ngày cao điểm, nhất là trên trục Bắc - Nam, nên từ ngày 14 - 22/2, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu khách khu đoạn trên các tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Vinh và Hà Nội - Lào Cai, cung ứng khoảng 7.300 chỗ.

Trên tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, đường sắt bổ sung tàu SE17 xuất phát từ Hà Nội tối 13/2 và tàu SE18 xuất phát từ Đà Nẵng chiều 14/2 nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển giữa hai trung tâm lớn sau kỳ nghỉ Tết.

Với tuyến Hà Nội - Lào Cai, các đoàn tàu SP1 được tăng cường chạy buổi tối trong các ngày 17, 18 và 19/2 từ ga Hà Nội, trong khi chiều ngược lại từ Lào Cai về Hà Nội có thêm tàu SP2 chạy tối 20/2. Đây là tuyến phục vụ nhiều du khách du xuân Sa Pa, nên lượng vé bán ra nhiều và nhanh hơn so với ngày thường.

Nhiều chuyến tàu Tết Bính Ngọ 2026 đã hết chỗ trong ngày cao điểm. Ảnh: Lộc Liên.

Riêng tuyến Hà Nội - Vinh, nơi tập trung lượng lớn lao động và sinh viên quay lại các thành phố lớn sau Tết, ngành đường sắt bố trí nhiều chuyến tăng cường nhất. Các tàu NA3 xuất phát từ Hà Nội được tổ chức chạy vào đêm 14, 15 và 17/2; trong khi từ Vinh ra Hà Nội có thêm tàu NA8 chạy liên tục từ 18 đến 21/2, tàu NA6 chạy từ ngày 19 đến 21/2 và tàu NA4 chạy ngày 19 và 22/2.

Ngoài ra, một số chuyến tàu nhanh chất lượng cao như SE34, SE36 và SE38 cũng được tăng cường trong các ngày 19 và 20/2 để giãn tải cho các khung giờ ban ngày.

Trước đó, tại khu vực phía Nam, ngành đường sắt cũng đã tăng cường 11 chuyến tàu khu đoạn trên các tuyến Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Tam Kỳ và Sài Gòn - Đà Nẵng, cung cấp thêm khoảng 5.500 chỗ cho hành khách trong dịp Tết.

Theo kế hoạch vận tải Tết Bính Ngọ 2026, đợt phục vụ kéo dài từ ngày 3/2 đến 8/3 (tức từ 16 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng). Ngành đường sắt bố trí 62 đoàn tàu với 791 toa xe khách, cung ứng khoảng 384.000 chỗ đi suốt, trong đó phần lớn tập trung trên trục Hà Nội - TPHCM. So với Tết năm trước, số chuyến tàu và số chỗ tăng khoảng 7%, do thời gian phục vụ kéo dài hơn.

Giá vé tàu Tết năm nay tăng bình quân 5 - 10% so với ngày thường. Ảnh: Lộc Liên.

Tính đến ngày 21/1, tổng số vé tàu Tết đã bán đạt khoảng 248.000 vé, tương đương 73% tổng lượng vé Tết năm trước, trong đó gần 70% giao dịch thực hiện qua kênh trực tuyến. Nhiều ngày cao điểm trên tuyến phía Nam, đặc biệt là chiều Sài Gòn - Hà Nội trước Tết và chiều Hà Nội - Sài Gòn sau Tết, đã bán hết vé.

Giá vé tàu Tết năm nay tăng bình quân 5-10% so với ngày thường do chi phí nhiên liệu, vật tư đầu vào tăng và ngành đường sắt phải cải tạo, nâng cấp hơn 100 toa xe để nâng chất lượng phục vụ.

Trên tuyến TPHCM - Hà Nội, giá vé ghế ngồi mềm phổ biến quanh mức 2 triệu đồng mỗi chiều; giá giường nằm khoảng 3,4 triệu đồng/người; giường nằm mềm khoang 4 giường có thể lên tới gần 3,8 triệu đồng trong ngày cao điểm. Với các chặng ngắn hơn như TPHCM - Đà Nẵng hay TPHCM - Quy Nhơn, giá vé dao động từ vài trăm nghìn đến khoảng 3 triệu đồng mỗi chiều, tùy loại ghế và thời điểm đi lại.