Miền Trung nắng nóng sát 40 độ, miền Bắc lại sắp mưa lớn

Trung Bộ nắng nóng gay gắt sát ngưỡng 40 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/8, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ như các trạm: Tam Kỳ (Tp. Đà Nẵng) 38.6 độ, Quảng Ngãi 38.4 độ, Hoài Nhơn (Gia Lai) 39.6 độ… Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 50-55%.

Trung Bộ nắng nóng sát ngưỡng 40 độ. Ảnh: T.H

Ngày 27-28/8, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/8. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Cơ quan khí tượng phát tin cuối cùng về cơn bão số 4

Chiều nay (26/8), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 4) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Hồi 13 giờ, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4.

Miền Bắc lại sắp đón đợt mưa lớn

Nhận định thời tiết từ đêm 26/8 đến ngày 3/9, cơ quan khí tượng cho biết khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông trong đêm 26 và ngày 27/8. Sau đó, mưa rào và dông vẫn xuất hiện rải rác tại nhiều nơi.

Đáng chú ý, từ khoảng ngày 30/8, mưa tại khu vực Bắc Bộ có khả năng tăng trở lại. Diễn biến này được dự báo có thể ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, vui chơi ngoài trời trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Trong khi đó, khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh duy trì hình thái thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Từ Quảng Trị, TP Huế đến khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào, dông có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong thời gian có dông, người dân cần chủ động phòng tránh lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, những người tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc di chuyển đường dài cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để chủ động điều chỉnh lịch trình, bảo đảm an toàn.