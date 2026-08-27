Nga tiết lộ lý do chuyến thăm không báo trước của Giám đốc CIA tới Moscow, Ukraine nín thở chờ đợi

Bình luận với tờ Washington Post, trả lời câu hỏi về mục đích chuyến thăm của Giám đốc CIA John Ratcliffe, ông Peskov cho biết chuyến thăm này liên quan đến "các cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan tình báo".

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nói rằng ông Ratcliffe không gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm bắt đầu từ ngày hôm qua 25/8: "Không. Không hề có cuộc gặp nào với tổng thống cả" - ông Peskov nói.

Ông không nói rõ liệu Ratcliffe có chuyển lời nhắn nào từ Tổng thống Mỹ Donald Trump tới ông Putin hay không.

Lý do của chuyến thăm

Nêu lý do chuyến thăm của ông Ratcliffe, tờ báo Mỹ The Wall Street Journal cho rằng, chuyến thăm diễn ra sau khi Mỹ thu thập được thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị những bước đầu tiên cho việc huy động quân sự và có kế hoạch thử thách quyết tâm của NATO.

"Nó có thể đại loại như, 'Chúng tôi biết bạn định làm gì, và tốt hơn hết là bạn đừng làm điều đó'" - bà Beth Sanner, cựu phó giám đốc tình báo quốc gia, cho biết.

"Điều này cũng có thể liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Iran và việc đưa các bên khác vào các cuộc đàm phán ngừng bắn" - bà nói thêm, lưu ý rằng ông Ratcliffe cũng có thể đã nêu vấn đề về sự ủng hộ của Điện Kremlin đối với Iran sau chiến dịch trừng phạt mới của Mỹ chống lại chế độ này.

Theo các nguồn tin, Washington đã yêu cầu Kiev tạm thời không tấn công Moscow và St. Petersburg trong thời gian người đứng đầu CIA đến thăm.

Trước đó, báo Ukraine Strana đưa tin rằng chuyến thăm Moscow của Giám đốc CIA có thể liên quan đến thông tin về một cuộc xung đột tiềm tàng giữa Nga và các nước NATO.

Thông tin về chuyến đi của ông xuất hiện sau khi một máy bay vận tải Boeing C-17A Globemaster III của Không quân Mỹ được phát hiện tại một sân bay ở Moscow, cùng với một đoàn xe của các nhà ngoại giao Mỹ.

Giám đốc CIA Radcliffe cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio được coi là một trong những "người diều hâu" chính trong chính quyền tổng thống Mỹ và là người ủng hộ mạnh mẽ việc gây áp lực lên Điện Kremlin.

Đặc biệt, theo các báo cáo truyền thông, chính ông Radcliffe là người đã mở rộng đáng kể sự hợp tác với Kiev trong việc chuyển giao thông tin tình báo của Mỹ, cho phép Lực lượng vũ trang Ukraine leo thang các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga (đặc biệt là vào nhà máy lọc dầu).