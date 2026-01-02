6 sĩ quan cấp cao được thăng hàm Thượng tướng Công an trong năm 2025 vừa qua

Ông Tô Ân Xô được thăng cấp bậc hàm

Chiều 1/8/2025, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, chủ trì lễ trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho các sĩ quan cấp cao Công an nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

Chủ tịch nước Lương Cường trao các quyết định thăng hàm cho tướng lĩnh quân đội, công an. Thượng tướng Tô Ân Xô mặc cảnh phục màu trắng. Ảnh: TTXVN.

Thượng tướng Tô Ân Xô quê Bắc Ninh, từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cũ. Từ tháng 9/2019, ông làm Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an; tháng 11/2021 được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Công an. Tháng 2/2023, ông thôi giữ chức Chánh Văn phòng, tiếp tục làm người phát ngôn Bộ Công an đến tháng 6/2024; 3 tháng sau, ông được phân công làm Trợ lý Tổng Bí thư.

Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội được thăng hàm Thượng tướng

Trước đó, ngày 14/6/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ công bố, trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; 2 Thứ trưởng là Lê Văn Tuyến và Nguyễn Văn Long.

Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là niềm vinh dự đồng thời là trách nhiệm lớn của các cán bộ được thăng cấp bậc hàm; là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với quá trình nỗ lực, phấn đấu và những đóng góp quan trọng của các đồng chí đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm được thăng cấp bậc hàm

Ngày 14/7/2025, Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho 2 Thứ trưởng Bộ Công an là Phạm Thế Tùng và Nguyễn Ngọc Lâm.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho ông Phạm Thế Tùng và ông Nguyễn Ngọc Lâm. Ảnh: TTXVN.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng sinh năm 1972, có trình độ thạc sĩ Nghiệp vụ cảnh sát. Ông từng công tác tại nhiều địa phương, giữ các chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Nghệ An; sau đó làm Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Tháng 7/2024, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm sinh năm 1973, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Cảnh sát kinh tế. Ông từng là Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03). Tháng 7/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.