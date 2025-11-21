Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Quảng Ninh có ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh kể từ ngày 21/11/2025.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung sinh năm 1978, quê Hà Tĩnh, có trình độ thạc sĩ, tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, từng công tác nhiều năm trong lực lượng an ninh kinh tế trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn từ đầu năm 2025.

Cùng với quyết định trên, Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình từ ngày 21/11/2025.

Đồng thời, Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ (Bộ Công an); Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an).

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng các Thượng tá Cù Quốc Thắng, Thượng tá Phạm Văn Dũng, Thượng tá Bùi Duy Hưng nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm chúc mừng các sĩ quan được Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời đánh giá Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung dù thời gian giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chưa dài nhưng đã cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, tạo nền tảng để tiếp tục đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Vũ Đại Thắng trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025–2030. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Quảng Ninh luôn coi lực lượng công an là chỗ dựa nòng cốt trong giữ gìn môi trường ổn định để phát triển; bày tỏ tin tưởng Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung sẽ phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục kế thừa thành quả các giai đoạn trước, chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững trật tự, kỷ cương, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tin tưởng giao trọng trách. Tân Giám đốc Công an tỉnh cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo và toàn lực lượng tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, giữ vững kỷ luật, xây dựng Công an Quảng Ninh trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm địa bàn “trật tự – kỷ cương – an ninh – an toàn – lành mạnh”, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.