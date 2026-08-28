5 tỉnh thành có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 21 giờ ngày 27/8 đến 3 giờ ngày 28/8), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ và Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to như: Mường Mô2 82mm (Lai Châu); Phình Sáng1 83mm (Điện Biên); Km46 78mm (Sơn La); Vạn Mai 89mm (Phú Thọ); Tân Lập1 44mm (Tuyên Quang);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ và Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Nhiều khu vực vẫn nguy cơ cao lũ quét, sạt lở. Ảnh: N.H

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét:

Lai Châu: Mường Kim, Mường Mô, Mường Than, Than Uyên

Điện Biên: Pú Nhung, Sáng Nhè

Sơn La: Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mường Bú, Mường Giôn, Mường La, Ngọc Chiến, Song Khủa, Vân Hồ

Phú Thọ: Bằng Luân, Đan Thượng, Hiền Quan, Lâm Thao, Vạn Xuân, Xuân Lũng

Tuyên Quang: Bắc Quang, Bằng Lang, Đông Thọ, Hồ Thầu, Hồng Sơn, Hùng An, Phú Lương, Quang Bình, Tân Thanh, Tân Trịnh, Tiên Nguyên, Trường Sinh, Xuân Giang.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về thiệt hại mưa lũ những ngày qua, bão số 4, mưa lũ đã làm 3 người chết (Lạng Sơn 2, Điện Biên 1); 3 người bị thương (Hà Nội 1, Sơn La 1, Quảng Ninh 1); 2 nhà bị sập hoàn toàn (Hà Nội 1, Sơn La 1); 1.329 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 1.758 nhà bị ngập (Lạng Sơn 150, Bắc Ninh 890, Cao Bằng 7, Hà Nội 501, Ninh Bình 226); 2.531 hộ bị chia cắt do đường vào bị ngập (Lạng Sơn 1.230 hộ, Bắc Ninh 1.321 hộ, Thanh Hóa 10 hộ), các địa phương này đã sử dụng xuồng để vận chuyển lương thực, thực phẩm.

Lĩnh vực nông nghiệp có 32.930 ha lúa, hoa màu bị ngập, ảnh hưởng (Lạng Sơn 4.130ha, Bắc Ninh 7.316ha, Quảng Ninh 540ha, Hà Nội 1.209ha, Cao Bằng 266ha, Thái Nguyên 1.085ha, Sơn La 79ha, Hưng Yên 250ha, Thanh Hóa 380ha, Hải Phòng 47ha, Ninh Bình 16.115ha, Điện Biên 8ha; Nghệ An 1.506ha); 1.431ha cây trồng các loại bị ngập, thiệt hại tại các tỉnh, thành phố Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Cao Bằng, Sơn La, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An; 12.060 con gia súc, gia cầm bị chết; 1.007,62 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại ở các tỉnh, thành phố Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Cao Bằng, Thái Nguyên, Sơn La, Thanh Hóa, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên, Nghệ An.

Cùng với đó, có 310 điểm giao thông bị sạt lở (Phú Thọ 63, Cao Bằng 27, Bắc Ninh 81, Thanh Hóa 70, Nghệ An 69), 71 điểm giao thông bị ngập úng (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thanh Hóa); 2.135m kè, kênh mương bị hư hỏng (Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An).

Đối với sự cố đê điều đã xảy ra 54 sự cố, trong đó các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt đã xảy ra 44 sự cố trên địa bàn các tỉnh, thành phố Bắc Ninh (21), Hưng Yên (1), Hải Phòng (19), Hà Nội (2), Ninh Bình (1). Các tuyến đê dưới cấp III đã xảy ra 10 sự cố trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ (1), Bắc Ninh (7), Quảng Ninh (1), Thanh Hóa (1).