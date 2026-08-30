Triệu tập 7 người liên quan vụ chửi bới, hành hung tài xế taxi ở Móng Cái

Ngày 30/8, Công an phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh báo cáo về kết quả xác minh, điều tra sơ bộ vụ xô xát với tài xế taxi xảy ra rạng sáng cùng ngày trên địa bàn phường này.

Theo báo cáo, khoảng 8h30 ngày 30/8, Công an phường Móng Cái 1 tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1998, trú tại phường Móng Cái 1) về việc bị một nhóm khách đánh gây thương tích.

Anh Đạt bị nhóm khách chửi bới, hành hung do không đồng ý chở thêm người. (Ảnh cắt từ video)

Để làm rõ vụ việc, cơ quan công an tiến hành triệu tập 7 người gồm: Hà Thúy V. (SN 1986), Đỗ Thành T. (SN 1978), Hà Ngọc L. (SN 1991), Nguyễn Thị Mai Tr. (SN 1995), Lê Trung K. (SN 1994), Đặng Ngọc L. (SN 1995) và Nguyễn Thế M. (SN 2006) để làm rõ vụ việc.

Cơ quan công an đang tập trung làm rõ hành vi, mức độ thương tích và trách nhiệm của từng người liên quan.

Trước đó, khoảng 2h20 cùng ngày, anh Đạt đỗ xe trước cửa quán Lin Lounge 79 để đón một nhóm 4 khách, gồm 1 nam và 3 nữ. Khi lên xe, hai phụ nữ ngồi ghế phía trước, phía sau có một nam và một nữ. Sau đó, hai người phụ nữ yêu cầu anh Đạt quay lại đón thêm bạn.

Nhóm khách tiếp tục truy đuổi, hành hung sau khi anh Đạt đã bỏ chạy vào quán bar. (Ảnh cắt từ video)

Anh Đạt giải thích xe chỉ chở được 4 khách nên không đồng ý dẫn tới việc bị nhóm khách hành hung, chửi bới. Cũng theo báo cáo của công an, những người khách trên xe đều có biểu hiện sử dụng rượu, bia.

Khi anh Đạt mở cửa xe chạy ra ngoài về hướng cửa quán Lin Lounge 79, nhóm khách cùng một số người khác đuổi theo, dùng tay, chân, giày, dép đánh nhiều lần khiến anh Đạt gục xuống đường.

Sau vụ việc, anh Đạt được một người lái taxi đưa đến Bệnh viện khu vực Móng Cái cấp cứu. Hiện nạn nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec tại Quảng Ninh.