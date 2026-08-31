Ông Trump tuyên bố 'giáng đòn mạnh' vào Iran sau vụ tập kích căn cứ Mỹ

Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định với FOX News rằng Washington sẽ đáp trả cứng rắn sau khi Iran phóng tên lửa vào các căn cứ của Mỹ tại Jordan. Tuy nhiên, ông cho rằng cánh cửa đối thoại giữa hai bên vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

“Chúng ta sẽ giáng cho họ một đòn mạnh. Chắc chắn họ sẽ đáp trả”, Tổng thống Mỹ nói.

Theo ông Trump, gần như tất cả tên lửa của Iran đều bị các hệ thống phòng không của Mỹ đánh chặn. Một tên lửa được xác định không hướng tới bất kỳ mục tiêu quan trọng nào, vì vậy phía Mỹ đã để nó bay qua không phận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington sẽ đáp trả cứng rắn sau cuộc tấn công của Iran. (Ảnh: AP)

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cho biết phía Iran muốn gặp để đàm phán, nhưng ông không chắc liệu có thể tin tưởng hai bên sẽ đạt được bất kỳ thỏa thuận nào hay không. Ông nói thêm rằng các lệnh trừng phạt hiện nay của Mỹ đối với chính quyền Iran đang phát huy tác dụng mạnh mẽ.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi Iran phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ tấn công 2 bệ phóng rocket cùng thủy lôi của Iran trên đảo Larak.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng Iran đáp trả bằng các hành động quân sự vì lệnh trừng phạt của Mỹ đang gây sức ép, khiến chính quyền Tehran chịu tổn thất về kinh tế.

“Tôi cho rằng họ đang đáp trả bằng các hành động quân sự bởi họ đang thất thế về mặt kinh tế”, ông Bessent nói với các phóng viên bên lề cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20 tại bang North Carolina.

Ông Bessent cho biết Tehran đang coi các biện pháp trừng phạt là vấn đề nghiêm trọng, đồng thời khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục gia tăng sức ép. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, nền kinh tế Iran “không nhất thiết phải sụp đổ”, nhưng chính quyền Tehran cần phải “tỉnh táo lại”.

Theo Reuters, Iran ngày 31/8 đưa ra những tuyên bố cứng rắn, cam kết sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công của Mỹ bằng sức mạnh “lớn gấp hàng chục lần”.

Tehran cũng cảnh báo các tàu không tuân thủ quy định của Iran có thể đối mặt với nhiều rủi ro hơn khi đi qua eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này.