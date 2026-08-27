Sáng nay, Hà Nội mù mịt vì ô nhiễm không khí

Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi chất lượng không khí AirVisual, lúc 8h ngày 27/8, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội ở mức 158, thuộc nhóm "không lành mạnh". Chất ô nhiễm chính được ghi nhận là bụi mịn PM2.5 với nồng độ 66 µg/m³.

Ở mức AQI này, chất lượng không khí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, trong đó nhóm nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh hô hấp, tim mạch cần đặc biệt lưu ý.

Dữ liệu dự báo theo giờ cho thấy chất lượng không khí tại Hà Nội có xu hướng cải thiện dần trong ngày. Cụ thể, lúc 9h, AQI được dự báo ở mức 154; 10h là 149; 11h 145 và 12h 141. Từ 13h đến 15h, chỉ số dao động quanh mức 138.

Cảnh báo chất lượng không khí ở Hà Nội sáng nay. Ảnh chụp màn hình

Đến 16h, AQI dự báo ở mức 139, sau đó giảm xuống 129 lúc 17h, 117 lúc 18h và 104 lúc 19h. Đến 20h, chỉ số giảm còn 94 và khoảng 21h xuống mức 90.

Như vậy, tình trạng ô nhiễm được dự báo duy trì ở mức cao trong buổi sáng và đầu giờ chiều, sau đó có xu hướng giảm dần về tối.

Thời tiết Hà Nội trong ngày được dự báo có mây, nhiệt độ tăng từ khoảng 29 độ C vào buổi sáng lên 35 độ C vào đầu giờ chiều. Khả năng xuất hiện mưa dông tăng từ khoảng 14h, với xác suất mưa được dự báo 80-90% trong khoảng 14-17h.

Trong thời điểm chất lượng không khí ở mức không lành mạnh, người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời kéo dài, đặc biệt vào thời gian AQI ở mức cao.

Những người thuộc nhóm nhạy cảm cần hạn chế vận động mạnh ngoài trời. Khi phải ra ngoài, có thể sử dụng khẩu trang phù hợp để giảm tiếp xúc với bụi mịn.

Người dân cũng nên đóng cửa sổ, cửa ra vào khi chất lượng không khí bên ngoài ở mức kém; theo dõi thường xuyên chỉ số AQI để chủ động điều chỉnh lịch sinh hoạt và hoạt động ngoài trời.

Đặc biệt, trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh hô hấp, tim mạch cần được ưu tiên bảo vệ khi chất lượng không khí suy giảm.

Theo dự báo, chất lượng không khí tại Hà Nội có khả năng cải thiện rõ hơn vào buổi tối 27/8 khi AQI giảm về dưới 100.

Theo bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất thế giới trên ứng dụng AirVisual, Hà Nội xếp thứ 3 với chỉ số AQI lúc 7h sáng nay là 159 - mức cảnh báo màu đỏ có hại cho sức khỏe.

Hà Nội chủ động kiểm soát ô nhiễm không khí trước mùa đông

Chất lượng không khí tại Hà Nội từ đầu năm 2026 đến nay đã ghi nhận những chuyển biến tích cực với tỷ lệ số ngày đạt mức tốt và trung bình đạt 73,28%, tính từ ngày 1/1 đến 11/8/2026, đang tiến gần đến mục tiêu 75% của cả năm.

Tuy nhiên, diễn biến ô nhiễm vẫn rất phức tạp và chưa thực sự ổn định do tác động đan xen của các yếu tố khí tượng bất lợi và nhiều nguồn phát thải khác nhau. Trong đó, nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình đạt mức 40,95 µg/m³, chịu ảnh hưởng chủ yếu từ bụi thứ cấp (27%), giao thông vận tải (23%), xây dựng và bụi đường (20%), đốt mở (12%), và công nghiệp (10%).

Điều này đòi hỏi thành phố phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm soát nguồn thải thay vì chỉ tập trung vào một nguồn riêng lẻ.

Để giải quyết thực trạng này, Hà Nội đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát trọng điểm trước mùa đông-xuân. Thành phố bắt đầu thí điểm Vùng phát thải thấp (LEZ) tại quận Hoàn Kiếm từ ngày 1/7/2026, tập trung vào công tác tuyên truyền, hoàn thiện hạ tầng xe đạp, xe điện công cộng, bổ sung trạm sạc và vận hành xe buýt xanh kèm chính sách miễn vé một số tuyến trong phạm vi Vành đai 1.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng siết chặt kiểm soát bụi công trường và hoạt động đốt mở cuối năm, xử lý 573 vụ vi phạm môi trường với tổng số tiền phạt khoảng 5,07 tỷ đồng, đồng thời rà soát và yêu cầu dừng hoạt động hoặc thực hiện di dời đối với các cơ sở công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm.

Song song với các biện pháp kỹ thuật, Thành phố đang tập trung hoàn thiện hệ thống dữ liệu nguồn thải và tăng cường phối hợp liên vùng. Hà Nội đã hoàn thành công tác kiểm kê nguồn thải làm cơ sở khoa học để xây dựng bản đồ phát thải, đồng thời đầu tư thêm 15 trạm quan trắc tự động và thử nghiệm ứng dụng HanoiAir để hỗ trợ cảnh báo sớm.

Do ô nhiễm không khí có tính lan truyền xuyên địa giới hành chính, Hà Nội đang chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Quảng Ninh và các địa phương trong Vùng Thủ đô để thống nhất quy trình ứng phó chung.

Quy trình liên kết này hướng tới chia sẻ dữ liệu quan trắc, nhận diện sớm nguy cơ và đồng bộ kiểm soát nguồn thải, giúp chuyển dịch từ xử lý tình huống đơn lẻ sang quản lý chất lượng không khí dựa trên dữ liệu dự báo sớm.