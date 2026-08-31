Ukraine bất ngờ tung xe tăng cực hiếm ra tiền tuyến: Kiev lộ tín hiệu đáng lo?

Sự xuất hiện bất thường ở tuyến đầu

Một chiếc xe tăng T-64BM Bulat thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 57. Ảnh do lữ đoàn cung cấp.

Bức ảnh mới đây cho thấy chiếc T-64BM Bulat nặng 49 tấn đang tác chiến cùng Lữ đoàn Cơ giới 57 tại khu vực miền Bắc Ukraine, cách Kharkov khoảng 30 km về phía Tây Bắc. Trong khi đó, lữ đoàn này vốn chỉ vận hành dòng T-64BV tiêu chuẩn nhẹ hơn.

Trước năm 2022, gần như toàn bộ 80 chiếc Bulat đều tập trung cho Lữ đoàn Tăng 1 và Tiểu đoàn Tăng độc lập số 12 (mỗi đơn vị sở hữu một tiểu đoàn khoảng 31 xe). Sau hơn 4 năm giao tranh khốc liệt, cả hai đơn vị đã tổn thất khoảng một phần tư số lượng xe này. Việc một chiếc Bulat "lạc trôi" sang Lữ đoàn 57 cho thấy Ukraine có thể đang phải vét sạch xe từ các đơn vị huấn luyện để bù đắp cho tiền tuyến.

Theo nhà sử học quân sự Stevius, động thái này phản ánh thực trạng Ukraine gần như đã sử dụng hết số xe tăng có thể khôi phục trạng thái hoạt động. Dù Kiev đã nhận hàng trăm xe tăng từ phương Tây và tận dụng kho dự trữ cũ, việc bù đắp hơn 1.400 xe tăng tổn thất theo thống kê của Oryx không hề dễ dàng.

Điểm mạnh và điểm yếu của "quái thú" 49 tấn

T-64BM Bulat là phiên bản nâng cấp trị giá khoảng 2,5 triệu USD/chiếc, được trang bị pháo 125 mm từ T-80, hệ thống hỏa lực cải tiến và giáp phản ứng nổ Nozh. Tuy nhiên, lớp giáp bổ sung khiến trọng lượng tăng thêm 3 tấn, làm mất cân bằng xe và gây áp lực lớn lên hệ thống giảm xóc. Dù động cơ được nâng cấp từ 700 lên 850 mã lực, dòng xe này vẫn thường xuyên gặp tình trạng quá nhiệt và thiếu công suất tương đối.

Dù từng lập công lớn trong giai đoạn đầu chiến sự nhờ tốc độ nạp đạn nhanh, vai trò của những chiếc xe tăng hạng nặng như Bulat nay đã suy giảm đáng kể.

Khi UAV định đoạt chiến trường

Sự bùng nổ của máy bay không người lái (UAV) khiến chiến hình thay đổi hoàn toàn. Cả Nga và Ukraine hiện nay chủ yếu sử dụng xe tăng như những khẩu pháo cơ động, khai hỏa từ khoảng cách xa dựa vào tọa độ do UAV cung cấp thay vì trực tiếp đấu súng giáp lá cà.

Dù áp lực về số lượng chiến xa phần nào giảm bớt về mặt chiến thuật, sự xuất hiện lẻ tẻ của T-64BM Bulat tại một lữ đoàn không chuyên cho thấy nguồn dự trữ thiết giáp của Ukraine đang cạn kiệt dần.

Kịch bản dễ xảy ra nhất là Kiev đang buộc phải rút xe từ tuyến sau để duy trì sức chiến đấu tối thiểu cho các đơn vị tiền tuyến, giữa lúc những cỗ sắt thép đắt tiền ngày càng lép vế trước bầy đàn UAV giá rẻ trên chiến trường.