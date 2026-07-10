Hàng trăm hộ dân phản ứng vì tiền điện tăng cao bất thường

Nhận hóa đơn tiền điện tháng 6 gần 2,84 triệu đồng, tăng gần 1,7 triệu và gần gấp ba so với những tháng đầu năm, anh Văn Thư Sinh, 42 tuổi, ở thôn Điền Thượng, xã Quảng Bình, bất ngờ.

Theo hóa đơn anh cung cấp, trong hai tháng đầu năm gia đình chỉ phải trả khoảng 600.000-800.000 đồng tiền điện mỗi tháng. Tháng 5, thời điểm nắng nóng và các con nghỉ hè ở nhà nhiều hơn, tiền điện tăng lên khoảng 1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, sang tháng 6, hóa đơn vọt lên gần 2,84 triệu đồng.

Anh Sinh cho biết gia đình chỉ có vợ chồng sinh sống. Hai con nghỉ hè ở nhà ông bà nội nên thời gian sử dụng điện còn ít hơn tháng 5. Các thiết bị điện không phát sinh thêm, gia đình sử dụng hai điều hòa nhưng thông thường chỉ bật một.

"Tất cả thiết bị sử dụng điện trong nhà không tăng. Thời gian sử dụng cũng ít hơn nhưng số tiền điện tháng này lại tăng gần ba lần", anh Sinh nói.

Nhận hóa đơn, gia đình đã gửi khiếu nại đến đơn vị cung ứng điện là Hợp tác xã Dịch vụ tiêu thụ điện năng Quảng Thái, nhưng nhiều ngày vẫn chưa nhận được phản hồi nên chưa đóng tiền.

Sáng 10/7, công tơ của một số gia đình ở Quảng Bình đang được tháo đưa đi kiểm định. Ảnh: Quảng Thái

Tương tự, chị Nguyễn Như Quỳnh, ở thôn Điền Nam, cho biết gia đình sử dụng hai điều hòa, một tủ lạnh, một máy giặt và nồi cơm điện, không dùng bếp từ. Chị đi làm cả ngày, chỉ buổi tối mới sử dụng điều hòa nhưng hóa đơn tháng 6 lên gần 4,5 triệu đồng, trong khi các tháng trước chỉ khoảng 2 triệu đồng.

Tháng 3-4 chị Quỳnh ở nhà nhiều hơn còn bật điều hòa suốt, nhưng tháng 5, tháng 6 đi làm cả ngày thì tiền điện lại tăng gần gấp đôi. "Chỗ em ai cũng kêu gào vì tiền điện tăng bất thường", chị Quỳnh nói, cho rằng khoản chi tăng đột biến là gánh nặng với nhiều gia đình nông thôn.

Theo người dân, tình trạng này xảy ra ở hàng trăm hộ trên địa bàn xã. Nhiều người nghi ngờ việc thay thế công tơ điện mới cách đây 2-3 tháng có thể là một trong những nguyên nhân khiến sản lượng điện tăng bất thường. "Khi thay thế công tơ mới, hợp tác xã điện không thông báo cho người dân mà tự ý tháo lắp, không ai biết chủng loại gì và chất lượng kiểm định ra sao", anh Sinh nói thêm.

Ngày 9/7, UBND xã Quảng Bình tổ chức đối thoại với đại diện các hộ dân, Hợp tác xã Dịch vụ tiêu thụ điện năng Quảng Thái và các đơn vị liên quan. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tăng cao, rà soát toàn bộ hệ thống công tơ, đường dây điện, đặc biệt tại các hộ có mức tăng bất thường, làm rõ quy trình thay thế công tơ trước đó và nghiên cứu phương án chuyển việc bán điện trực tiếp cho ngành điện thay vì qua hợp tác xã.

Sau khi ghi nhận ý kiến, các bên thống nhất tháo công tơ của một số hộ dân để đưa đi kiểm định độc lập nhằm xác minh nghi vấn.

Trao đổi với VnExpress, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ tiêu thụ điện năng Quảng Thái, cho biết tiền điện tăng không chỉ xảy ra tại Quảng Bình hay Quảng Thái mà là tình trạng chung trong tháng 6 do thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh, học sinh nghỉ hè ở nhà nhiều hơn và sản lượng điện của nhiều hộ vượt sang các bậc giá cao.

"Cứ nhiệt độ tăng thêm một độ thì điều hòa phải tăng công suất khoảng 2-3%. Máy nén gần như hoạt động liên tục nên lượng điện tiêu thụ tăng rất nhiều", ông Thành lý giải, thêm rằng sản lượng điện vượt các bậc thang, tiền điện sẽ tăng nhanh theo biểu giá lũy tiến dù giá bán điện không thay đổi.

Theo lãnh đạo hợp tác xã, sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã cử cán bộ xuống kiểm tra hóa đơn, đối chiếu chỉ số công tơ và giải thích cho các hộ dân. Nếu người dân chưa đồng thuận, hợp tác xã sẵn sàng phối hợp với chính quyền, công an và ngành điện tháo công tơ để kiểm định tại đơn vị chuyên môn.

"Nếu kiểm định xác định hợp tác xã sai, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và hoàn trả số tiền tính sai cho người dân", ông Thành khẳng định và cho biết đến nay hợp tác xã chưa phát hiện trường hợp nào công tơ hỏng, dò điện hoặc tính sai giá.

Người dân xã Quảng Bình nghi vấn công tơ mới thay có thể là nguyên nhân khiến chỉ số tăng cao nên yêu cầu cơ quan chức năng lập biên bản, niêm phong đưa đi kiểm tra. Ảnh: Quảng Thái

Theo thống kê của Công ty Điện lực Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 89 tổ chức mua buôn, bán lẻ điện cung cấp điện cho khoảng 322.000 khách hàng, chiếm gần 28% tổng số khách hàng sử dụng điện.

Trong đó, Công ty CP Kinh doanh điện Thanh Hóa cung cấp điện cho khoảng 108.000 khách hàng, Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa khoảng 57.000 khách hàng, Công ty CP Bêtông Thanh Hóa hơn 16.000 khách hàng, còn lại là các hợp tác xã và doanh nghiệp tư nhân.

Hợp tác xã Dịch vụ tiêu thụ điện năng Quảng Thái đang cung cấp điện cho khoảng 2.800 khách hàng, mua từ Đội Quản lý điện Quảng Xương (Công ty Điện lực Thanh Hóa) và bán lẻ theo đúng biểu giá do nhà nước quy định.